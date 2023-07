Corrupción inmobiliaria llegó a más alcaldías del PAN y ya está en Coyoacán: abogado

El abogado Rodrigo Muñoz afirmó que el Cártel Inmobiliario imita el llamado “efecto cucaracha”, pues una vez que las autoridades capitalinas comenzaron a atacar el problema en la alcaldía Benito Juárez, sus miembros poco a poco se han ido expandiendo a otras demarcaciones panistas.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la Alcaldía Benito Juárez que involucra a connotados panistas, ha comenzado a expandirse a otras demarcaciones de la Ciudad de México gobernadas por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó Rodrigo Muñoz, abogado de varias familias afectadas.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el abogado puso de ejemplo el residencial High Park Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, a cargo del panista Giovani Gutiérrez Aguilar, el cual contaba con uso de suelo para la construcción de 15 pesos, pero este edificio sobrepasa por más del doble lo establecido y cuenta con 38 niveles.

“Estamos hablando de la torre, High Park Sur, una torre que está ubicada frente a Gran Sur, una torre que es muy notorio que la zona todavía no estaba lista para ese proceso de gentrificación de High Park Sur y la torre llega en una zona que tiene un uso de suelo de 15 pisos y construyen 38. Pensamos que el cártel había entendido su lección, no aprende”.

Rodrigo Muñoz calificó como “increíble” el hecho de que a pesar de las investigaciones que hay en marcha por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) en contra Santiago Taboada, actual Alcalde de Benito Juárez y otros exfuncionarios de la demarcación por el caso, el Cártel no haya dejado de operar, sino al contrario ha comenzado a expandirse a otras alcaldía panistas.

“Está operando con una total impunidad. Es increíble que no sean para decir, ‘oye, ahorita el tema está de moda, vamos a bajarle tantito, no vamos a ponerle 15 pisos más, le ponemos uno, le ponemos dos, no, 23 pisos de más’. Lo chistoso es cómo el Cártel se expande a alcaldías panistas. Parece que hay un efecto cucaracha, apostamos al nido y se están yendo a otras alcaldías”.

El abogado aseguró que no se ha empezado a dimensionar el tamaño del problema pues solo en Benito Juárez se han identificad más de 2 mil predios con irregularidades.

“Es un monstruo de mil cabezas, cuando cortas una te salen siete más por otro lado, ya están saliendo las de Benito Juárez y estamos empezando a ver las de Coyoacán y las de Polanco, imagínate las que nos faltan”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado