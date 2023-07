México gana el oro de futbol con la Sub 23 en Centroamericanos; el atletismo se luce

Ciudad de México, 6 de julio (LaOpinión/AP).- La Selección de México sub 23 se impuso este jueves a Costa Rica en un vibrante partido en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con pizarra de 2-1, ganando la medalla de oro, algo que no lograba el Tri fuera de casa desde 1966 en San Juan, Puerto Rico.

Ettson Ayón, jugador del Querétaro cedido por el Tijuana, fue el gran protagonista de la noche al lograr un doblete ante el equipo tico que luego descontaría para colocar parejas las acciones de un encuentro que tuvo suspenso hasta el final pero que los dirigidos por Gerardo Espinoza supieron aguantar para llevarse el metal dorado.

Cabe señalar que al minuto 55 le fue anulado un gol al equipo costarricense, el cual hubiera significado el empate parcial en esos momentos del partido. La presea dorada para México sirve como más que un consuelo para un equipo que fracasó en su intento de clasificar al Mundial 2020 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

Al minuto 63 el costarricense Soto ejecutó un tiro libre a la perfección que ponía a sudar al Tri, sin embargo no pudieron obtener el gol del empate por más que lo intentaron y quedándose sin gasolina en el final del encuentro aún en los cuatro minutos que añadió el árbitro.

La última medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para México fue en 2014 en los Juegos de Veracruz. Más temprano Honduras le robó la medalla de bronce a El Salvador, los dueños de casa, en el juego por el tercer lugar y que terminaba completando el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

GALVÁN Y MARTÍNEZ SE REIVINDICAN CON ORO EN ATLETISMO

Hace tres días, Laura Galván lideraba los cinco mil metros, la prueba en la que era favorita y de la que ha sido campeona panamericana. De algún modo que ni ella se explica, permitió que una rival que debía estar fatigada unas horas después de ganar el medio maratón, la rebasara en la recta final y le arrebatara el oro

Peor le fue a su compatriota mexicano Fernando Martínez. Abrigaba esperanzas de oro en la misma distancia y en el mismo día, pero los calambres y la humedad le impidieron concluir siquiera.

Ambos consiguieron un buen consuelo el jueves, con sendos oros en los Juegos Centroamericanos.

Galván no estuvo dispuesta a que la experiencia de quedarse con la plata se repitiera en los 10 mil, pese a que ésta no es su prueba principal. Siguió acelerando hasta dejar atrás a sus adversarias, conseguir el oro e imponer un récord de las justas.

“Definitivamente creo que el hecho de no dar por seguro esta vez que iba a ganar me mantuvo alerta, al mismo tiempo un poco presionada de repente, pero después intentaba relajarme un poco”, contó Galván, con un gesto muy distinto. “Pero definitivamente no es nada fácil”.