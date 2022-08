Alcalde de Hiroshima y Secretario de la ONU condenan acumulación de armas nucleares

Por Mari Yamaguchi

TOKIO, 6 de agosto (AP).— Hiroshima recordó el sábado el bombardeo atómico que sufrió hace 77 años mientras las autoridades, incluyendo el secretario general de Naciones Unidas, advirtieron contra la acumulación de armas nucleares ante el creciente temor a otro ataque de ese tipo en plena guerra de Rusia en Ucrania.

“Las armas nucleares son un sinsentido. No garantizan la seguridad, sólo la muerte y la destrucción“, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien participó en una oración en el Parque de la Paz de Hiroshima.

“Tres cuartos de siglo después, debemos preguntarnos qué hemos aprendido de la nube con forma de hongo que se elevó sobre esta ciudad en 1945”, añadió.

In Hiroshima to mark the 77th anniversary of the atomic bombing, I met young activists who tirelessly carry the message of peace forward to a new generation.

The world must never forget what happened here. pic.twitter.com/2eQbQv8z0q

— António Guterres (@antonioguterres) August 6, 2022