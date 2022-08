VIDEO: “Chicharito” responde a críticas por ignorar a fan y tirar bandera de México

AS MÉXICO

El futbolista mexicano se lanzó a las redes sociales para explicar por medio de un Instagram Live por qué había dejado caer una bandera de México y qué lo había llevado a ignorar a un pequeño aficionado que le pedía su autógrafo.

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 6 de agosto (AS México).– Javier Hernández fue blanco de las críticas en días pasados debido a dos videos que se hicieron virales donde se aprecia que toma una bandera mexicana y cae al piso. En otro material que fue difundido en TikTok, el “Chicharito” no tomó en cuenta a un pequeño aficionado del FC Dallas, quien le pedía una firma, acciones que le dieron la vuelta a las redes.

Es por esa razón que estando en la concentración del LA Galaxy, “Chicharito” se tomó un tiempo para hacer una transmisión en vivo en Instagram y explicar sobre los hechos ocurridos para, de viva voz, aclarar todo.

“Yo no sabía que la bandera la tenía yo agarrada, yo nada más la estiro, yo decido no firmar la bandera, cuando la paso, para irme a lo otro, pienso que todavía la estaba sosteniendo esa persona. Estoy eternamente agradecido con mi país y no quiero que esto sea un juicio o como el patriotismo que tengo hacia mi país”, indicó Hernández en su Instagram Live.

También indicó que en el Dignity Health Sports Park, estadio del LA Galaxy, los aficionados cuelgan o sostienen banderas o playeras en el aire, con el objetivo de conseguir una firma del mexicano; sin embargo, en ese momento no se percató que la bandera la había soltado el aficionado y la pasó para firmar otra cosa, momento en que cayó.

Otro de los videos que se viralizó en las redes sociales fue cuando un niño aficionado al FC Dallas se le acercó al “Chicharito” para pedirle un autógrafo, pero el mexicano se negó. Posteriormente, se acercó a otros seguidores que tapaban la entrada al hotel y dialogó con ellos para que lo dejaran pasar.

“Nunca se le va a dar gusto a todo mundo, no tenemos el control del tiempo. Quiero que lo tengan en mente, si eres artista, si eres cantante, todos los errores que he llegado a cometer, desde mi trinchera, es parte de la vida asumir responsabilidad”, dijo.

EL JUEGO CONTRA CHIVAS

Como parte de los juegos amistosos de la Leagues Cup, Chivas se enfrentó en el SoFi Stadium al LA Galaxy con un “Chicharito” Hernández que jugó los primeros 45 minutos e, incluso, tuvo una oportunidad de gol importante. El jugador destacó la relación que hay con la gente del Rebaño con quienes se tomó fotos y firmó autógrafos. “Nos dimos un abrazo, con muchos me tomé fotos y autógrafos, es una energía increíble”.

Después del partido, en conferencia de prensa destacó que Chivas es el club de sus amores, dejando de lado si tendrá una segunda etapa con el Rebaño Sagrado, club que lo catapultó para el Tri y al futbol europeo, pues emigró de Verde Valle hacia el Manchester United.

“No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club [Chivas]. Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas”, finalizó.

