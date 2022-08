La actriz Anne Heche es hospitalizada tras chocar su auto e incendiarse; está estable

LOS ÁNGELES (AP) — La actriz Anne Heche estaba el sábado hospitalizada después de sufrir un accidente en que estrelló su auto contra una casa antes de quedar envuelto en llamas, informó una portavoz.

Heche conducía a gran velocidad cuando llegó a una intersección en forma de T, se salió del camino y fue a estrellarse contra una casa en la sección Mar Vista, en el oeste de Los Ángeles, poco antes de las 11:00 de la mañana del viernes, detalló Tony Im, policía de Los Ángeles.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area

our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ

