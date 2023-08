Los perros realizan un entrenamiento del cual sólo el 30 por ciento termina y logra convertirse en guía, destaca que aprenden más de 70 órdenes. Es muy importante dejar claro que los perros guía no se venden, se entrenan y se entregan a la persona que lo necesita.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Ciudad de México es un lugar con mucho que ofrecer respecto a cultura, entretenimiento y gastronomía, sin embargo, también es una ciudad caótica y poco accesible para las personas con discapacidad visual, aquí es donde los perros guía tienen un papel muy importante pues se convierten en esos seres que ayudan a que las personas ciegas puedan salir y realizar sus actividades cotidianas, pero ¿Cómo es la relación de una persona con discapacidad visual con su perro guía? ¿Dónde se entrenan a los perros guía? ¿Hay alguna raza en especial para ser perro guía?

Grisi cumple 160 años y continua apoyando causas que generan un impacto positivo en la sociedad, uno de ellos es el trabajo de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP, a la que apoya desde hace dos años y a la que tuvimos la oportunidad de acudir para conocer lo que rodea a los binomios, es decir los perros guía y las personas, además de conocer su nieva campaña “EnlazaDos” presentada por la línea Thankful Dog (El Perro Agradecido) para crear conciencia sobre la inclusión, responsabilidad social, amor y respeto hacia los perros guía.

Silvia Lozada Badillo fundó la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP, la primera en Latinoamérica y actualmente la única en México que prepara a los perros para enfrentarse a este mundo y ser de mucha ayuda para las personas ciegas. “Hemos rehabilitado a más de 200 personas con discapacidad visual y a sus familias, y formado 138 binomios”, explicó Silvia y destacó el apoyo de Thankful Dog (El Perro Agradecido) y Fundación Grisi.

Un desayuno a ciegas

La escuela tiene tres fuentes de ingreso: donaciones, servicios de su clínica y visitas guiadas con desayuno a ciegas con costo de 300 pesos por persona, para estas últimas sólo hay que hacer cita y tienen un límite de 20 personas y un mínimo 5, la duración de la experiencia es de aproximadamente 3 horas, además del desayuno se explica qué es un perro de asistencia, cómo socializar con los perros, además se puede tomar una clase exprés de baile.

Durante la experiencia se aprende cómo interactuar con personas ciegas, lo primero es saludar y preguntar si requiere ayuda y cómo ayudarla, hay que llamarles por su nombres o bien tocar ligeramente el hombro, se les habla directamente a ellos y no a través de su acompañante, no existen palabras tabú, es decir, al usar frases como ‘mira lo que traigo’, no es incorrecto y no hay que cambiarlas. Es muy importante verbalizar, dar indicaciones verbales y no gestos, además de avisar al llegar o retirarse, entregar en propia mano objetos y no mover de lugar objetos sin avisar.

¿Qué necesita un perro para ser guía?

De acuerdo con la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP, las razas Golden retriever y Labrador son las mejores para convertirse en perros guía, ya que poseen cualidades que los hacen los indicados tal como un carácter amable, son seguros, poseen agilidad mental y están dispuestos a ayudar y colaborar.

Los perros realizan un entrenamiento del cual sólo el 30 por ciento termina y logra convertirse en guía, destaca que aprenden más de 70 órdenes. Un perro guía requiere una inversión de aproximadamente 500 mil pesos mexicanos, esto desde que nace hasta que se jubila. Entonces, ¿Cómo es la relación de una persona con discapacidad visual con su perro guía? debe existir mucha confianza por eso se realiza un entrenamiento en conjunto, después del que perro se gradúa, la persona debe vivir en la escuela durante 28 días para aprender, conocer al perro y las ordenes, adaptarse y formar ese binomio, los perros serán los ojos y los amigos de la persona con discapacidad visual.

Es muy importante dejar claro que los perros guía no se venden, se entrenan y se entregan a la persona que lo necesita en comodato (préstamo) por cerca de 8 años. Cuando un perro guía cumple 9 años es momento de jubilarse y se le asigna un nuevo hogar, ya sea que se quede con algún familiar de la persona con discapacidad visual o se le asigne a una nueva familia que lo cuide y quiera mucho.

Un punto clave que hay que recordar al encontrar un perro guía en la calle es que hay que evitar acariciarlo o darle comida, ya que ellos se encuentran trabajando y pueden distraerse fácilmente.

