Paredes ha sido de todo, hoy quiere la Presidencia con el PRIAN, al que antes saboteó

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- En junio de 2022, un grupo de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), alzaron la voz en contra del Presidente actual de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Los motivos fueron desde las acusaciones de presunta corrupción hasta la decisión de ir en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

En ese grupo en el que estaban personajes como Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Roberto Madrazo y Beatriz Paredes Rangel que guarda una historia previa de oponerse a las alianzas de su partido aunque el pasado 6 de julio se registró como aspirante con los representantes de esas organizaciones políticas.

Beatriz Paredes, puede decirse, dinamitó los primeros intentos de alianza del PAN, ya que amarró a ese partido para que no celebrara una alianza con otras fuerzas políticas para la elección del Estado de México en 2011 a cambio de que el PRI aprobara la Ley de Ingresos.

Este acontecimiento se dio a conocer el 4 de marzo de 2010. El entonces Presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez convocó a una conferencia de prensa para hablar de un acuerdo incumplido.

El 30 de octubre de 2009, Beatriz Paredes, César Nava, Fernando Gómez Mont –entonces Secretario de Gobernación de Felipe Calderón– y Luis Enrique Miranda Nava –el operador político de Enrique Peña Nieto– firmaron un documento en el que el PRI comprometía al PAN a no alianzarse con ningún partido para la elección de 2011 en el Estado de México. Es un documento que en su totalidad beneficiaba al PRI.

Pero Nava, en la conferencia, habló sobre el compromiso que daba el PRI, entonces dirigido por Beatriz Paredes: el partido se comprometía con aprobar la Ley de Ingresos, pero el PRI no cumplió.

“Hubo un acuerdo entre las dirigencias del PRI y del PAN, con la participación del Secretario de Gobernación y del Gobierno del Estado de México, para evitar la formación de algunas coaliciones electorales en esa entidad. Sin embargo, el PRI incumplió su obligación de aprobar la Ley de Ingresos en sus término, con lo que el acuerdo mencionado quedó sin efectos”, aceptó César Nava.

¿Por qué salió Nava a hablar de este asunto justo cuando Gómez Mont renunció al PAN? Beatriz Paredes, que fue con quien directamente se negoció, violó la confidencialidad del acuerdo.

La historia fue distinta el pasado 6 de julio, cuando Paredes acudió a su registro como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México.

“No tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía […] Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme, con mi historia política he salido adelante levantando la cara y mirando de frente“, dijo la senadora.