BITS |Ratchet & Clank: Rift Apart PC, aumenta su potencial

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- En 2021, apenas unos meses después del lanzamiento del PlayStation 5, llegó Ratchet & Clank: Rift Apart cautivando a nuevos y viejos jugadores, presentándonos una de las aventuras más entrañables de la franquicia y uno de los primeros juegos que alcanzaba un nuevo potencial en la nueva consola de Sony, sin embargo, como la en gran mayoría de los videojuegos, llegó con apartados limitados en cuanto a opciones gráficas y combinaciones técnicas que buscaban ofrecer el mejor desempeño posible de una consola, lo cual, no está mal, pero con una PC de gran potencia, esas limitaciones pasan a segundo plano. Después de un lanzamiento catastrófico con la versión de The Last of Us Part 1, Ratchet & Clank: Rift Apart regresa en una nueva versión para PC que aumenta el potencial de la experiencia que ya vivimos hace un par de años.

Ratchet & Clank: Rift Apart nos presenta la nueva historia de Ratchet y Clank, han pasado algunos años desde su última gran aventura y hazaña, por lo que son reconocidos y famosos por sus logros, de hecho, nos presentará una famosa ceremonia en reconocimiento a sus hazañas, siendo este momento donde comenzará el juego y podremos ir adentrándonos en este universo donde la tranquilidad es parte fundamental entre sus habitantes. El mal está representado por el “Dr. Nefarious”, uno de los villanos más emblemáticos de la serie, después de tantos años fracasando por derrotar a Ratchet y Clank, llega a causar caos y destrucción al festival tras robar una nueva arma llamada el “dimensionador”, la cual amenaza con cambiar el universo como lo conocemos y da paso a la trama principal. El arma se activa tras una batalla y nos lleva a un universo donde el mismo Nefarious es emperador, sin embargo, su versión de esa dimensión lleva un tiempo ausente pero su dictadura parece intacta, por lo que para él es un regreso triunfal.

Por su parte, Ratchet y Clank aparecen en zonas diferentes después de la explosión, por lo que será parte de la aventura volver a reunirlos. Tambiérn conoceremos a Rivet, quien podríamos decir es la versión femenina de Ratchet en esta nueva dimensión, ya que son de la misma raza, por lo que ambos se sorprenden de encontrar a alguien como ellos, conforme avancemos en la historia principal, podremos adentrarnos más en esta nueva relación y lo que involucra para los fines de la historia principal así como la participación de cada personaje como pieza principal en este conflicto entre universos.

Por la parte del sistema de juego, podremos utilizar a personajes como Ratchet o Rivet los cuales básicamente cuentan con los mismo movimientos y objetos que podremos obtener en la tienda interna, estos varían desde granadas o bombas que tienen diferentes funciones contra enemigos o un enorme arsenal de armas que tendremos a nuestra disposición con diferentes formas de disparo. Todos y cada uno de los elementos que adquiramos tendrán la opción de mejoras con puntos que irán desbloqueando nuevas características hasta llegar al máximo nivel que nos ofrece cada arma; algo que tendremos que considerar ya que independientemente del nivel de dificultad que escojamos, cada arma funciona de manera más efectiva contra cierto tipo de enemigos, por lo que tener el mayor potencial de cada una de ellas hará nuestra labor más sencilla.

Gráficamente, recordemos que la versión original del juego estaba limitada a una resolución 4K dinámica a 30 cuadros por segundo con trazado de rayos y una resolución variante de hasta 2K para alcanzar los 60 cuadros por segundo, pero sacrificando el trazado de rayos; en esta versión para PC, dependiendo de la configuración de cada computadora, podremos alcanzar diferentes configuraciones hasta la de 4K a 60 cuadros por segundo y con trazado de rayos, haciendo que la experiencia sea mucho más dinámica y que luzca cada gran escenario y efecto visual dentro del juego.

Cada escenario dentro de Ratchet & Clank: Rift Apart es maravilloso, los detalles de la ambientación entre diferentes realidades y espacios temporales nos dan una experiencia única, de hecho, habrá momentos donde podremos hacer uso de cristales que controlan los espacios temporales para acceder al mismo escenario en diferentes tiempos, el cual formará parte de la dinámica del juego y los métodos de exploración. Podremos explorar paisajes naturales, algunos más futuristas, montañas, espacios temporales en el tiempo y mucho más que iremos descubriendo conforme avancemos.

Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego excepcional de principio a fin, que logra destacar más en esta versión para PC, creada para todos los que no posean un PS5 y quieran disfrutar de la experiencia.

