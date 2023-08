Una cena gourmet sin luz para poner a prueba los sentidos y disfrutar de un vino

Esta cena gourmet sin luz se lleva a cabo con los ojos vendados para poner a prueba todos los sentidos, lo que permite disfrutar del verdadero sabor de la comida y las bebidas sin dejarse llevar por lo que se ve.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- ¿Sin plan para el fin de semana? La edición Dining in the Dark de Apothic se realizará este sábado 12 de agosto, una experiencias para degustar de una comida sin distracciones visuales maridada con el vino Apothic.

Esta cena gourmet sin luz se lleva a cabo con los ojos vendados para poner a prueba todos los sentidos, lo que permite disfrutar del verdadero sabor de la comida y las bebidas sin dejarse llevar por lo que se ve. La oscuridad agudizará el gusto y el olfato de los asistentes haciendo que se deguste de manera especial el vino.

Dining in the Dark by Apothic consiste en una cena de tres tiempos acompañada con Apothic Red para mostrar la versatilidad de la variante y el postre correrá a cargo de Apothic Dark. Al llegar a la cena, serán recibidos con una bebida de bienvenida de coctelería de Apothic Cabernet.

El menú de degustación consta de cuatro platos creados para la ocasión y se puede elegir entre menú —rojo (carne), azul (marisco) o verde (vegano)— e indicar posibles alergias o restricciones dietéticas. El evento tendrá lugar el sábado 12 de agosto a las 8:30pm en La Imperial Reforma, los boletos para asistir se pueden adquirir través de FEVER.