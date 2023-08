Tiroteo en Washington DC, la capital de EU, deja al menos tres muertos y dos heridos

WASHINGTON (AP) — Un tiroteo en una calle en la capital de Estados Unidos deja tres muertos y dos hospitalizados el sábado por la noche, según la policía.

La policía respondió al sonido de disparos en torno a las 20:00 en el bloque mil 600 de Good Hope Road Southeast y encontró cinco víctimas baleadas.

En un primer momento se desconocía el estado de las víctimas hospitalizadas.

Acting Chief Pamela Smith provides an update on the shooting in the 1600 block of Good Hope Road, Southeast. pic.twitter.com/iucc1uIWCT

— DC Police Department (@DCPoliceDept) August 6, 2023