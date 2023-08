VIDEO: Sismo en China deja 126 casas derrumbadas y 21 heridos; no reportan muertos

BEIJING, 6 de agosto (AP).— Un sismo registrado en el este de China antes del amanecer del domingo derribó casas y dejó al menos 21 personas heridas, según medios estatales, sin que se registraran víctimas fatales.

El temblor de magnitud 5.5 ocurrió cerca de la ciudad de Dezhou, a unos 300 kilómetros al sur de Beijing, la capital china, a las 2:33 horas, según el Centro de Redes Sismológicas de China. El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció la magnitud en 5.4.

El sismo provocó el derrumbe de 126 casas y dejó 21 heridos, según la emisora gubernamental Televisión Central de China y otros medios de noticias.

