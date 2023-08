Un tren se descarrila en Pakistán y deja al menos 30 muertos; hay más de 60 heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

MULTAN, Pakistán (AP) — El número de muertos por el descarrilamiento de un tren en el sur de Pakistán aumentó a 30 y la cifra de heridos a 60, al tiempo que las tareas de rescate estaban en marcha, informaron las autoridades el domingo.

El oficial superior de policía, Abid Baloch, presente en el lugar del accidente, indicó que hasta el momento se han recuperado 30 cadáveres y más de 60 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Agregó que el número de muertos puede aumentar a medida que continúan las operaciones de rescate.

Baloch afirmó que entre los muertos y heridos hay mujeres y niños.

La televisión local mostró a rescatistas sacando a mujeres, niños y pasajeros ancianos de vagones dañados y volcados. Algunos de los heridos yacían en el suelo pidiendo ayuda mientras los lugareños repartían agua y comida.

Lakho, que está a cargo de los ferrocarriles en el área del accidente, dijo que las cuadrillas de rescate trasladaron a los heridos al cercano Hospital Popular en Nawabshah. Detalló que el desafortunado Hazara Express iba de Karachi a Rawalpindi cuando 10 vagones se salieron de las vías cerca de la estación de tren de Sarhari en Nawabshah.

Mohsin Sayal, otro responsable ferroviario, indicó que el tráfico de trenes se había detenido en la vía principal y había trenes de reparaciones en camino. Se ofrecerán transportes alternativos y atención médica para los pasajeros, añadió.

#WATCH:- Another video of Train accident in Pakistan: At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of Rawalpindi-bound Hazara Express derails near Sahara Railway Station #Pakistan #Hazaraexpress #Accident #trainaccident #TRAIN#death pic.twitter.com/2tZz3HV7vs

— Aditya (@rjadi28) August 6, 2023