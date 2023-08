¡Plata para México! Alejandra Valencia se cuelga medalla en Mundial de Tiro con Arco

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La mexicana Alejandra Valencia se quedó con la medalla de plata en la modalidad de recurvo individual dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Berlín 2023.

La mexicana se instaló en la final tras vencer 7-1 a la japonesa Sugimoto Tomomi en los cuartos de final, y en las semifinales se impuso a la estadounidense Casey Kaufhold 6-5 con flecha de oro.

Remarkable historic moment at Berlin's podium. 🇨🇿🇲🇽🇯🇵 Marie Horackova is Czech Republic's first world champion. #WorldArchery pic.twitter.com/CtR6jKEExB

Ya en la final, cayó 0-6 ante la checa Marie Horackova, colgándose la presea plateada, lo representa su primera presea individual en un Mundial.

Además, la sonorense se convirtió en la primera persona de México que gana una medalla mundial individual en el tiro con arco recurvo.

Marie Horackova makes HISTORY in Berlin.

She brings the first ever world title to the Czech Republic. 🏆🇨🇿#WorldArchery pic.twitter.com/IXlGciOt6Y

