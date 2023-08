Musk anuncia que la pelea contra Zuckerberg será transmitida por la red social X

Nueva York, 6 de agosto (AP) — Elon Musk señaló que su posible pelea en persona con Mark Zuckerberg será transmitida en su red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Al parecer, los dos multimillonarios de la tecnología acordaron a finales de junio enfrentarse en un “combate en jaula”. Zuckerberg está entrenado en artes marciales mixtas y el director ejecutivo de la empresa matriz de Facebook, Meta, publicó a principios de este año que había completado su primer torneo de jiu-jitsu.

Musk había comentado antes el domingo que estaba entrenando para la pelea levantando pesas: “No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que me las traigo al trabajo”, escribió Musk.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023