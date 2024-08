Las bolsas asiáticas rebotan con ganancias luego de un lunes de pérdidas históricas

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Las acciones japonesas presentaron un rebote al cierre de las bolsas de valores, esto luego de la caída que sufrió este inicio de semana, mismo que afectó en los mercados internacionales.

El índice Nikkei cerró con un alza de 10.23 por ciento a 34 mil 675.46 puntos, mientras que Topix, el índice más amplio, presentó un alza del 9.30 por ciento.

Con respecto al yen, la moneda nipona, se debilitó más de un por ciento, cotizándose a 144.68 unidades por dólar estadounidense.

A pesar de ello, las principales casas comerciales japonesas registraron repuntes superiores al ocho por ciento. Marubeni subió más del 13 por ciento y Softbank Group Corp también subió casi el 10 por ciento.

JUST IN: 🇯🇵 Japan's stock market, the Nikkei 225, surges over 7% at the open. pic.twitter.com/cauRxWUVn3

— wallstreetbets (@wallstreetbets) August 6, 2024