“Queremos una base en la Luna para llegar a Marte”: dice científica latina de la NASA

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 5 de septiembre (LaOpinión).- Ivette Rivera Aponte ha dedicado ocho años de su carrera a Artemis, el nuevo programa espacial de la NASA que por ahora se proyecta en tres misiones a la Luna.

En su puesto de ingeniera de integración del Centro Espacial Kennedy en Florida, la ingeniera Rivera Aponte está involucrada en múltiples proyectos y tareas, pero específicamente ella es la responsable del diseño y la construcción del brazo de acceso de la tripulación a la cápsula de la nave Orion.

Y pensar que para ella todo empezó cuando obtuvo una pasantía en la NASA.

“Yo empecé literalmente en un programa de verano para estudiantes de universidad, apliqué y ese fue el primer paso”, dice en entrevista para el podcast La Opinión Hoy mujer nacida en Nueva York y criada en Mayagüez, Puerto Rico.

“Lo que me ayuda desde ese punto y hasta más allá es nunca decir no a una oportunidad. No importa lo sencillo que sea, uno siempre debe estar presente, dar el 100 por ciento, ir más allá”, agrega ella con un refrescante entusiasmo.

Ahora ella es una de las personas hispanas más destacadas de la NASA, y aunque el lanzamiento de la misión Artemis I ha sido cancelado dos veces por problemas técnicos, el inicio de esta nueva etapa de investigación en el espacio exterior es inminente. La primera misión consiste del lanzamiento de la nave Orion, sin astronautas, con dirección a la órbita de la Luna.

“El propósito de nosotros es eventualmente poder regresar a la Luna, no lo hemos hecho en 50 años”, explica la ingeniera. “Este es el principio de este nuevo programa espacial y como todo principio necesitamos un lanzamiento de prueba y eso es lo que es esta misión: estamos probando el nuevo vehículo”.

MINIQUÍES EN LA NAVE PARA LA PRIMERA MISIÓN DE ARTEMIS

Aunque en esta primera misión de la nueva nave no habrá tripulación, sí habrá en la cápsula maniquíes para ayudar a la prueba. Ivette Rivera Aponte dice que los maniquíes se usarán para obtener todos los datos de lo que podrían sentir los astronautas eventualmente.

“Los maniquíes van a tener sensores para entender lo que los seres humanos van a sentir al momento de lanzar, de aterrizar, al estar en el espacio; qué es lo que sentiría esa persona”.

El maniquí principal lleva el nombre de Arturo Campos, el ingeniero mexicoamericano que es mejor conocido por haber ideado una solución que ayudó a salvar las vidas de la tripulación del Apollo 13 durante una misión en 1970, cuando hubo un fallo en el sistema de oxígeno. Los tres astronautas regresaron con vida a la Tierra.

“Es de tremendo orgullo para nosotros en NASA, pero también en la comunidad hispana, porque uno puede ver el impacto que han dejado los latinos”, afirma Rivera Aponte.

Ivette Rivera Aponte 🇵🇷 creía que la NASA era solo para “astronautas o personas especiales”, hasta que participó en una pasantía de @NASASTEM. Ahora, es ingeniera en @NASAKennedy, y ayudará a llevar a la primera mujer a la Luna con @NASAArtemis. https://t.co/gwHIxmidn4 pic.twitter.com/5cKOgG2xZT — NASA en español (@NASA_es) March 22, 2022

La misión Artemis 1 durará alrededor de 40 días, con la nave girando alrededor de la luna y eventualmente regresando a la Tierra, con llegada a las aguas del Océano Pacífico. La misión Artemis 2 está programada para 2024 ya con tripulación y Artemis 3 se llevará a cabo en 2025 con llegada a la superficie lunar, una misión en la que se espera que una mujer -aún no elegida- camine sobre la Luna.

Eso será 53 años después de la última vez que el hombre pisó la Luna (1972). La razón de que la NASA quiera regresar allá es un renovado interés por la exploración, cambiando el enfoque de décadas recientes en las que la nave espacial fue el transbordador.

Explica la ingeniera de la NASA: “Ahora queremos volver a regresa a explorar y nuestro primer paso es regresar a la Luna… eventualmente llegar a Marte, y esa visión no se tenía anteriormente. Antes era desarrollar sistemas, laboratorios, pero ahora queremos volver a ir más allá”.

LA LUNA COMO BASE CON MIRADA A MARTE

El reciente hallazgo de que hay agua en los polos de la Luna, entre otros descubrimientos, ha jugado un papel importante en las misiones Artemis de la NASA.

Rivera Aponte, en la charla con La Opinión Hoy, explica que entender los recursos con los que se puede contar en la Luna será clave para el futuro.

“Queremos hacer una base lunar, queremos crear una presencia a tiempo de largo plazo”, explica ella. “Y si utilizamos los recursos que tiene la Luna, no tenemos que llevar esos recursos de la Tierra, así que podemos llegar entonces más lejos usando a la Luna como base para poder llegar a Marte, la Luna va a ser fundamental”.

Cuando se le preguntó a la ingeniera hasta dónde cree que el ser humano podrá llegar a la luz de los nuevos descubrimientos del Universo, su respuesta fue enfática: “Vamos a llegar a otro planeta. Vamos a poder llegar más allá de lo que jamás hemos hecho”.

Pero ella realmente se emociona al señalar que esos logros históricos serán llevados a cabo por la gente joven que hoy está en los salones de clase.

“Ahora mismo son los que van a mirar esta misión, el Artemis, y se van a emocionar y van a tener esa inspiración y van a querer estudiar la ciencia y la tecnología y la ingeniería”, advierte la ingeniera. “Ellos son los que van a poder hacer ese avance para nosotros, poder llegar más allá, por eso es que me emociona tanto esta misión”.

Con todo esto en mente, Rivera Aponte, quien es madre de dos hijos, tiene un mensaje de superación para el público: “No dejes que la mediocridad sea parte de tu sistema. Da lo mejor de ti en todo porque tu actitud va a ser tu mejor carta resumen”.

