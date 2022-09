Inflación de la OCDE baja por primera vez desde noviembre de 2020; se sitúa en 10.2%

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS).- La inflación del conjunto de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situó el pasado mes de julio en el 10.2 por ciente, lo que supone una caída de una décima con respecto al mes anterior, según ha informado este martes el club de países.

La OCDE ha detallado que se trata de la primera caída en la cifra de encarecimiento de precios desde el mes de noviembre de 2020. En julio, el número de países del grupo que registró subidas de precios de doble dígito pasó de 13 a 15.

