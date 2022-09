Falta de sentencias a quienes tienen prisión preventiva es por corrupción, acusa AMLO

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la falta de sentencias para aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva son “producto de la corrupción” del régimen que imperaba, ya que no se respeta la Constitución, en la que se estipula que “la justicia debe ser pronta y expedita”.

Ante el marco de la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, el mandatario federal consideró que eliminar la prisión preventiva no es la respuesta, sino que se pueden hacer reformas a la Constitución para establecer un límite para que se dicten sentencias.

“La responsabilidad es de la corrupción del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que debe de haber justicia pronta y expedita, por el autoritarismo y todo esto que prevaleció por mucho tiempo”, expuso ante la prensa desde Palacio Nacional

“Hay muchas cosas que pueden hacer, pero no eso [eliminar la prisión preventiva], porque eso, imagínense, en el Artículo 19 ya es delito grave que no lo era la corrupción, y le llega un caso de corrupción a un Juez”, agregó.

López Obrador dijo que desde el inicio de su mandato se han atendido los casos de personas que se encuentran en prisión de manera injusta o quienes han sido torturados, y que se ha buscado darles libertad y justicia.

El Jefe del Ejecutivo federal recalcó que en México hay muchos casos faltos de justicia “por todos los intereses y por toda la burocracia”, y recalcó una vez más que en su administración se ha hecho justicia para algunos de ellos y se han liberado; en ese sentido, mostró un reporte donde se informó que hasta el 5 de septiembre de este 2022 se han ejecutado dos mil 198 preliberaciones y 131 casos de amnistía.

López Obrador recalcó que la decisión de modificar el Artículo 19 de la Constitución no es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino del Congreso, y que de querer seguir bajo esa línea debería llevarse hasta el mismo para entonces tomar decisiones.

“Primero que se proponga la reforma a la Constitución en el Congreso, deben tener simpatizantes, diputados en el Congreso pueden meter una iniciativa de reforma, y al mismo tiempo vamos metiendo un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupcion en los jueces no hay justicia. También hay que buscar los mecanismos de protección, pero eso no está presente. Acabamos de tener ejemplos, pero son muchísimos, de delincuentes que están detenidos y que los sueltan, pero si hay un Gobierno que esta comprometido con la justicia, ese inocente aprehendido sale. No sale si hay consigna, si desde el Ejecutivo, como era antes, se decidía quién salía y quién no y se fabricaban delitos, pero tenemos que ir hacia una verdadera legalidad y justicia”, comentó.