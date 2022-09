“Hay incertidumbre sobre la alianza, es innegable”, dice el PAN en San Lázaro

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) está a la espera de una respuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, aguarda la postura de su aliado en los últimos dos procesos electorales y con quien anunció que iría de la mano en la elección presidencial de 2024.

La iniciativa de la discordia es la reforma de la Guardia Nacional: la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que esta corporación se sume a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un periodo de cinco años.

El problema surgió cuando la Diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa en la que ese periodo se amplía a nueve años, la cual se dio bajo la llamada “Moratoria Constitucional”, que es el acuerdo al que llegaron los líderes del PAN, PRI y PRD para no aprobar ninguna reforma proveniente del Poder Ejecutivo ni de Morena.

Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN, lanzó este martes más temprano un ultimátum: “¿Qué le pediría yo a todos los partidos, particularmente a quienes son parte de la coalición legislativa Va por México? Tener altura de miras, corregir, rectificar o retirar esa iniciativa que está allá en la Cámara de Diputados, o votarla en contra para que no logre la mayoría calificada, porque esa sí es una reforma constitucional que duplica el tiempo donde se va a seguir transgrediendo la Constitución como ya aquí lo he mencionado”.

Y agregó: “Tenemos un mandato de millones de mexicanos, yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla, del porqué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, y mucho menos en lo electoral”.

Lo cierto es que dentro del PAN hay incertidumbre. En entrevista con SinEmbargo, el Diputado del PAN Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario panista, dijo que son contados los escenarios en los que se pueda salvar la coalición, pero hay confianza y esperanza de que alguno de estos ocurra.

Triana hizo referencia a la conferencia de prensa de senadores priistas encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, en la que dejaron en claro que ninguno de los senadores estaba informado sobre la iniciativa presentada y que pedirían a Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI, que explicara el sentido de la misma.

Pero, minutos después, Alejandro Moreno, el Presidente Nacional del PRI, respondió: “el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”.

Triana comentó que se está a la espera de que el problema se mantenga en el terreno parlamentario. Sostuvo que “al parecer” el problema es sólo a consecuencia de esa iniciativa, no es una crisis global, “es una traba y hay que zanjarla”.

Sobre si esta lejanía del PRI guarda detrás una negociación entre Alejandro Moreno y Morena para detener los señalamientos de presunta corrupción, Triana dijo que en el PAN esperan “que no sea cierto”.

“Quiero pensar que no es cierto, quiero pensar que prevalece el interés de un partido político por encima del interés o de la libertad de una sola persona y que prevalecerá la unidad de la alianza para hacer frente al Gobierno, por encima del interés del presidente de un sólo partido. No entiendo en qué consista ese acuerdo; acordar el retirar el juicio de declaración de procedencia y no seguir sacando audios, estirando la liga, a cambio de una iniciativa que está muerta, me parece que saldría barato. Si hay un acuerdo es de algo que no conocemos y quiero pensar que no es así”.