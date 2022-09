La coalición es endeble y si no resuelve su problema tronará antes de 2024: Taibo II

Paco Ignacio Taibo II indicó que las diferencias que existen actualmente entre el PRI y PAN son parte de una coalición que no tiene ningún tipo de principio y que lo único que la mantiene a flote es su idea de confrontación con Morena.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Va por México, la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe resolver sus problemas, pues en caso de no hacerlo “tronará” antes de la elección presidencial de 2024, afirmó Paco Ignacio Taibo II, Director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“Yo creo que la colación siempre ha sido endeble y si no resuelven el problema del reparto botín tal y como ellos lo entienden va a tronar antes de las elecciones presidenciales”, dijo el también escritor en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Paco Ignacio Taibo II indicó que las diferencias que existen actualmente entre el PRI y PAN son parte de una coalición que no tiene ningún tipo de principio y que lo único que la mantiene a flote es su idea de confrontación con Morena.

“Yo creo que forma parte del tiroteo tradicional de una coalición que no tiene ni principios, ni moral, ni puntos de acuerdo, es una coalición cuyo único punto de contacto es confrontar a Morena, no tiene más que eso, y creo que en el trasfondo está la candidatura de Coahuila y el Estado de México donde ambos quieren decir ‘es mía, no tuya’, apretándose el uno al otro, ni siquiera le preguntan al PRD, ni siquiera lo dejan roer los huesos que quedan en la mesa”.

Este día, Marko Cortés, presidente del PAN, adelantó la ruptura de la coalición Va por México si el PRI avala las reformas sobre la Guardia Nacional, porque dijo que “la razón de ser” de la misma es cuidar el país y evitar la militarización.

“Si no se cuida la razón de ser, lo que dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”, alertó Marko Cortés, dirigente del PAN.

Tras las declaraciones de Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI respondió al PAN y afirmó que su partido no acepta ningún tipo de órdenes por parte de nadie.

“El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa”, escribió el líder del PRI en su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, Paco Ignacio Taibo II indicó que estas fricciones entre PRI y PAN provocarán que la derecha replantee su camino rumbo a 2024 con una estrategia enfocada en los medios tradicionales de comunicación.

“La derecha se va a reformular para las elecciones del 2024 y la derecha es una estructura sustentada con los medios de comunicación. La gran derecha no está en el PRI, una parte está y tiene su fundamento ideológico en el PAN, está en periódicos, estaciones de televisión, estaciones de radio locales, prensa local”, comentó.

MONREAL Y SU FUTURO EN MORENA

El escritor también habló sobre el Senador Ricardo Monreal, quien en los últimos meses ha coqueteado con la oposición y ha amagado con renunciar a Morena al no ser considerado dentro del grupo de los principales candidatos del partido oficialista a la Presidencia de la República.

Taibo II calificó al político zacatecano como un “compañero incómodo” de quien no comparte la manera en que se maneja dentro del entorno político.

“A mí me parece un compañero incomodo cuyos principios no comparto, cuya manera de hacer política no me gusta, con alianzas turbias un día sí, un día no, con negociaciones arriba y abajo de la mesa y en la esquina”.

El Director del Fondo de Cultura Económica afirmó que Ricardo Monreal permanece en Morena con el único propósito de obtener algún beneficio propio.

“¿Dónde se ve él?, esa es la pregunta, muchas veces me la hago y no tengo respuesta. ¿Dónde está, dónde está en términos de proyecto a futuro?, sigue en Morena porque sí se va una parte de su base social le va a decir ‘oye, ya no tienes portafolios para repartir, ya me voy’, entonces sigue en Morena, pero sigue en una Morena extraña, disidente, contradictoria, sonriéndole a la derecha es muy complicado, habría que preguntárselo ¿dónde se ve usted en el futuro? Y seguro si se lo preguntan no se los va a contestar”.