La Real Federación Española despide a Jorge Vilda, técnico de la Selección femenina

Madrid, 6 de septiembre (AP).— Jorge Vilda, el técnico de la Selección que se proclamó campeona en la Copa Mundial femenina hace menos de tres semanas, fue destituido el martes tras el festejo por el título que derivó en la suspensión del presidente de la Federación nacional por besar a una de las jugadoras.

La Real Federación Española de Fútbol no explicó el motivo del cese y elogió en líneas generales a Vilda. En el comunicado que dio conocer el despido, la Federación dijo que Vilda fue “una pieza clave en el notable crecimiento del fútbol femenino en España” y le agradeció por llevar a “La Roja” femenina a su primer campeonato mundial y ubicarse en el segundo puesto del ranking de la FIFA — el más alto de su historia.

Montse Tomé, una de las auxiliares del cuerpo técnico de Vilda fue designada como seleccionadora. Se convirtió en la primera mujer que lidera “La Roja” femenina.

Vilda apareció entre el grupo de personas que aplaudieron a Luis Rubiales cuando éste rechazó dimitir a la presidencia de la Federación por la oleada de críticas derivadas del beso a Jenni Hermoso en los labios sin su consentimiento durante las celebraciones en Sydney el mes pasado.

El técnico saliente dijo que le había tomado por sorpresa la decisión de la Federación, y consideró que se le ha despedido “injustamente”.

Durante la asamblea general de emergencia en la que Rubiales se negó a renunciar, había anunciado que el contrato de Vilda se renovaría.

En declaraciones a la cadena de radio SER, Vilda dijo que los dirigentes de la Federación le habían explicado que el despido obedecía a “cambios estructurales”.

“Después de todo lo que he conseguido, de dejarme la piel como un trabajador más de la Federación, y con la conciencia tranquila porque he dado el cien por cien, he dicho que es algo que no entendía y que no veía merecido el cese”, relató.