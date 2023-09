Está bien señalar irregularidades, pero no impactarán en las tendencias: Heidi Osuna

En entrevista con Los Periodistas, Heidi Osuna recordó que una encuesta no es una elección, pues “al final son cosas muy distintas”. Destacó que a pesar de las incidencias, era difícil que cambiara el resultado pues desde el inicio siempre hubo una tendencia clara a favor de Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Heidi Osuna, directora de Enkoll, afirmó que las incidencias e irregularidades que señaló el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón durante el proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la Presidencia de la República en 2024, no impactaron sustancialmente el resultado de la encuesta.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa “Los Periodistas”, la especialista en estudios de opinión pública indicó que el excanciller sabía desde el inicio cuáles eran las reglas del juego y aún así decidió participar en la contienda.

“Creo que cuando alguien entra a una contienda, como sean las reglas, si ya las aceptas hay que darle seguimiento. Y por supuesto, si hay irregularidades señalarlas, pero por lo poco que he visto no son irregularidades que pudieran impactar sustancialmente en el resultado sobre todo porque hay una distancia muy amplia en el primero y segundo lugar”.

La directora de Enkoll indicó que algunas de estas incidencias que denunció Ebrard, como la sustitución de una sección electoral, forman parte del día a día de una encuesta y no afectan el resultado de la muestra.

“Lo que sabemos, que fueron la declaraciones de Marcelo Ebrard como de su equipo, pasaron algunas incidencias, a mí me parece que algunas de ellas es el día a día de una encuesta. Por ahí decían que eliminaron o que sustituyeron nueve secciones, una sección electoral la vas a sustituir por múltiples cosas, una de ellas es la inseguridad, principalmente; en segundo lugar, la lluvia que no puedas accesar; en tercer lugar puede ser que sea alguna zona muy residencial que no te den permiso de entrar, entonces debes ir buscando más viviendas”.

Este día, el equipo de Marcelo Ebrard denunció una serie de irregularidades como urnas canceladas frente al World Trade Center capitalino, donde Morena realizaba desde el martes el conteo de votos que decidirá a su candidato o candidata presidencial.

“Tenemos que informar a la gente que ha habido una serie de situaciones y de incidencias, que a nuestro parecer, no podrían seguir sucediendo”, acusó Malú Mícher, representante del equipo de Ebrard. A su decir, estas incidencias se dieron en la encuesta que realizó la Comisión de Encuestas de Morena y se vieron reflejadas ya en la anulación de algunas de las urnas.

El equipo de Ebrard Casaubón indicó que algunas de estas incidencias se debieron a que no concuerdan las secciones con los folios de las urnas, urnas que llegan sin actas, urnas que llegan de manera incompleta. “Es decir, una urna que debería tener 10 boletas, trae cuatro, trae cinco, pero del talonario están desprendidas el resto de las boletas”, refirió Ximena Escobedo.

Esta situación provocó que horas antes de que se diera a conocer el resultado de la encuesta, Marcelo Ebrard acusara que el proceso interno del oficialismo “no tiene remedio” en medio de gritos de “fraude” y exigió que sea repuesto.

Marcelo Ebrard aseguró que han encontrado incidencias “en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto”, una situación por la cual se ha retardo el conteo de las boletas. “Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse”, afirmó.

Ante esta situación Heidi Osuna recordó que una encuesta no es una elección, pues “al final son cosas muy distintas”. Destacó que a pesar de las incidencias, era difícil que cambiara el resultado pues desde el inicio siempre hubo una tendencia clara a favor de Claudia Sheinbaum.

“Veo complicado la forma en que plantean esta forma de las boletas, no es problema de las encuestadoras el tema del transporte, es tema del partido, de como lo organizaron. Al final es una muestra muy grande, son demasiadas entrevistas como para que estas incidencias puedan finalmente mover el resultado. Otra cosa es que también había un amplia ventaja, mucha diferencia entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum”.

La especialista indicó que Marcelo Ebrard apela a lo sucedido en 2011, año cuando se quedó a un paso de la candidatura presidencial, sin embargo, dijo, “está apelando a un país diferente”.

“Algo que yo he notado de Marcelo es que apela mucho al 2011, pero el 2011 fue hace muchos años, México ya no es el 2011, en el 2011 él estaba muy cerca, un segundo lugar muy cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en 2018 él estaba lejísimos de López Obrador. Él está apelando mucho en su experiencia de 2011 cuando el país era totalmente diferente y cuando él ya no tiene esas preferencias”.

Heidi Osuna indicó que Enkoll realizó una medición en vivienda similar a la encuesta de Morena y confirmaron que Marcelo Ebrard “en ningún momento estuvo cerca de Claudia Sheinbaum”.

“Desde hace un año hemos hecho estas mediciones, prácticamente cada tres meses, y en ningún momento estuvo cerca, al contrario, ves como se fue alejando conforme fueron pasando los meses y eso es el mismo caso de todas las encuestadoras serias que han hecho encuestas en vivienda, era un claro primer lugar que era Claudia Sheinbaum, un claro segundo lugar que era Marcelo Ebrard”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez