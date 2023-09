Sheinbaum: ganaremos todo en el 24. Noroña: “el que deje la 4T se lo chupa la bruja”

Luego de una tarde marcada por los señalamientos de Marcelo Ebrard y su equipo de irregularidades en el proceso y su demanda de repetir el proceso, la dirigencia de Morena anunció que los resultados de la encuesta realizada por el partido respaldan a Claudia Sheinbaum Pardo para que ella sea la Coordinadora Nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo fue electa Coordinadora Nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación con una ventaja de hasta 15 puntos por encima de Marcelo Ebrard.

La ganadora del proceso y próxima candidata presidencial de Morena-PT-PVEM agradeció en su discurso a su partido, a los aliados y sus compañeros de contienda e integrantes del movimiento morenista.

“Necesitamos de todos y de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental, y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora”, celebró.

Sheinbaum adelantó que mañana tendrá una reunión con sus compañeros de partido ya que “ya empezó el proceso electoral”, esto pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha dictado las fechas para dicho periodo.

“No hay tiempo que perder, vamos a seguir trabajando”, remarcó. “Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas, y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”.

“Cuenta con todo nuestro respaldo”, dijo esta tarde-noche el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. “A partir de hoy, nuestros militantes y simpatizantes debemos de cerrar filas”, exhortó.

Y así sucedió con la mayoría de los aspirantes del oficialismo que estuvieron presentes en el WTC de la Ciudad de México, un acto al que no acudió Ebrard, luego de que exigiera que se repitiera todo el proceso.

El primer en tomar la palabra fue Adán Augusto López Hernández. El exsecretario de Gobernación también recalcó que los aspirantes habían dado “una nueva lección de entereza, de probidad, y de compromiso” a la ciudadanía.

“Yo reconozco y felicito a mi compañera a Claudia Sheinbaum, y felicito y reconozco de manera muy especial a mis compañeros y mi equipo de trabajo”, compartió. “Soy un convencido, porque fundé este movimiento, de que hay unidad y aquí no sobra nadie, vamos todos juntos”, apuntó.

En su turno, el Senador con licencia Ricardo Monreal dijo que asumió los resultados de la encuesta y respetará los mismos.

“Nuestro modesto 6 por ciento, en términos generales, agradezco a quienes lo hicieron”, indicó.

Y con respecto a su compañero, Ebrard, le hizo un llamado a que se sume al equipo de Sheinbaum, a pesar de que el excanciller declaró horas antes que no se “sometería” a ella.

“El caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha siempre comentaba como una de las urgencias, desfacer agravios y enderezar entuertos. Eso es lo que tenemos que hacer, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos”, dijo Monreal.

“No actuemos de manera facciosa, llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria”.

Igualmente, Fernández Noroña recordó que hizo un llamado a la unidad en reiteradas ocasiones. “Hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme, di todo y más, a contracorriente, en las condiciones más adversas y quise ganar y no fue mi momento, no hasta ahora, y lo reconozco”, expuso. “Yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades”.

“La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también, con mi compañero Ricardo Monreal, comparto que Marcelo Ebrard tiene aquí su lugar”, aseguró, a la par que dijo que si decide abandonar Morena por su ambición, “se lo chupa la diabla políticamente”.

“Que la derecha no se haga ilusiones, tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia”.

Por su parte, Manuel Velasco Coello compartió que el proceso fue una “gran experiencia de vida” para recorrer el país. Asimismo, señaló que asumieron todos desde el inicio las reglas del proceso.

