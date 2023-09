Aficionado del Abierto de EU es expulsado por lanzar grito nazi; tenista lo denunció

Por Brian Mahoney

Nueva York, 6 de septiembre (AP) — Un aficionado fue expulsado este miércoles de un partido del Abierto de Estados Unidos la madrugada del martes, luego que el tenista alemán Alexander Zverev se quejó que el hombre profirió lenguaje del régimen nazi de Adolf Hitler.

Keothavong se volteó, exigió al aficionado que se identificara y luego pidió a la multitud que guardase respeto a los jugadores. Poco después, durante el cambio de lado luego que Zverev defendió su saque, el aficionado fue identificado por los espectadores que estaban cerca de él y la seguridad le removió.

Luego del partido, Zverev dijo que ha recibido comentarios despectivos por parte de aficionados en el pasado, pero nunca sobre Hitler.

“Se puso a cantar el himno de Hitler. Fue ‘Deutschland über alles‘. Ya era demasiado”, dijo Zverev.

“Creo que estaba muy metido en el partido. No presto atención a eso, me gusta que los aficionados se involucren. Pero yo soy alemán y no estoy orgulloso de esa historia, no es lo correcto de hacer y estaba sentado en las primeras filas, así que mucha gente le escuchó. Si yo no hubiera reaccionado, habría sido un fallo de mi parte”.