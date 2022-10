Qué tiene la FGR contra el exgobernador panista de Tamaulipas, de qué está acusado

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha prendido las alertas de las autoridades federales. La Fiscalía General de la República (FGR) dejó ver que irá por el exgobernador de Tamaulipas —a quien se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal— al pedir una alerta migratoria para evitar que se fugue, como lo solicitó desde días pasados el propio Gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, escribió la tarde de ayer el exgobernador, quien hasta hace unas semanas era uno de los aspirantes “fuertes” del panismo para la Presidencia

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores.

— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 5, 2022