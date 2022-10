Mañana se anunciará quién sustituirá a Clouthier en la SE, adelanta López Obrador

El Presidente López Obrador negó las especulaciones en torno de la renuncia de la exsecretaria de Economía y aseguró que si Tatiana Clouthier tuviera otras razones para dejar el cargo, ella lo hubiera manifestado.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana se dará a conocer quien sustituirá a Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal.

Este jueves Tatiana Clouthier anunció su renuncia como funcionaria de economía al referir que su “oportunidad para sumarle al equipo, está agotada”, por lo que en su conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal explicó que “por respeto” a ella esperará hasta el viernes para dar a conocer el nombre de quien tomará su cargo.

“Por respeto a Tatiana vamos a esperar a mañana para dar a conocer quién va a sustituirla. Hoy no era conveniente, por respeto a ella y la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera”, dijo.

Negó que la renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo se deba a algún tipo de distanciamiento o enojo: “Para nada, no. Es que ella dijo ‘ya, hasta aquí’. No, yo no me enojo. Imagínense si me enojara, no podría yo vivir. No me enojo y mucho menos odio, yo soy feliz”.

En ese sentido, aseguró que si Tatiana Clouthier tuviera otras razones para dejar el cargo, ella lo hubiera manifestado, pues señaló que “es una mujer con principios, recta y con criterio”.

Además, el mandatario federal reveló que intentó convencer a Clouthier de no abandonar el Gabinete; sin embargo, aseguró que respeta su decisión.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”, dijo el mandatario en su rueda de prensa.

“Vamos a sentir su ausencia, pero ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político-democrático de nuestro país”, agregó.

Tatiana Clouthier sirvió en la administración pública durante 12 años, tanto en niveles municipal y estatal, también ha sido dos veces Diputada federal. Fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y en 2021 tomó el cargo de titular de la Secretaría de Economía, en sustitución de Graciela Márquez, por un acuerdo presidencial.

Este jueves, durante la conferencia de prensa presidencial, Tatiana Clouthier expresó su deseo de compartir públicamente su carta de renuncia que le había hecho llegar el Jefe del Ejecutivo federal, pues destacó que así se evitan “especulaciones”.

Así, Tatiana Clouthier anunció que dejará la Secretaría de Economía y agradeció al Presidente López Obrador por la oportunidad que le dio al dejarla “caminar a su lado en favor de la Cuarta Transformación”.

Desde el Salón de la Tesorería, Clouthier señaló: “Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”.

No obstante, dijo, “uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura de que no hay posición más importante que otra, pues hasta en el público y en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad para sumarle al equipo, está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común: a ser una más que trabaja por la Patria”.

Y añadió: “Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es: gracias. Gracias, una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la Patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

“[…] Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz, muchas gracias”, concluyó para después dirigirse al Presidente López Obrador para darle un abrazo.