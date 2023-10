Los Arctic Monkeys llegan al Foro Sol de CdMx: AQUÍ todos los detalles del concierto

Te compartimos los detalles sobre los conciertos que tendrá la banda Arctic Monkeys en Ciudad de México, incluyendo horarios, cómo llegar y el setlist.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 6 de septiembre (AS).- Este viernes 6 y sábado 7 de octubre se celebrarán los conciertos de Arctic Monkeys, en el Foro Sol, en Ciudad de México, siendo una de las visitas más esperadas por los fans, así que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber para disfrutar de los shows, en caso de que tengas planes de ir a alguno.

POSIBLE SETLIST

De acuerdo con lo publicado con el sitio web Setlist FM, que se dedica a compartir los setlists que los artistas interpretan en sus conciertos, la banda dará vida a varios de sus grandes éxitos. Aquí te compartimos los temas previstos:

“Sculptures of Anything Goes”

“Brianstorm”

“Snap Out of It”

“Teddy Picker”

“Crying Lightning”

“Four Out of Five”

“Why’d You Only Call Me When You’re High?”

“Arabella”

“The View From the Afternoon”

“Knee Socks”

“(Bridged into Pretty Visitors)”

“Pretty Visitors”

“Suck It and See”

“Fluorescent Adolescent”

“The Ultracheese”

“There’d Better Be a Mirrorball”

“505”

“Do I Wanna Know?”

“Body Paint”

ENCORE

“Big Ideas”

“I Bet You Look Good on the Dancefloor”

“R U Mine?”

LA BANDA ESTÁ EN MEDIO DE UNA GIRA MUNDIAL

Desde 2022, la agrupación liderada por Alex Turner se encuentra en medio de una gira mundial, con la que han visitado decenas de ciudades, tanto en Estados Unidos como en Europa, con el fin de promocionar su séptima producción discográfica titulada “The Car”, con la que han obtenido decenas de comentarios favorables por parte de sus fans.

¿CÓMO LLEGAR AL FORO SOL?

El inmueble se encuentra ubicado en Avenida Viaducto Rio de la piedad S/N Colonia Granjas México, en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Cerca de las vialidades Avenida Río La Piedad y Avenida Río Churubusco.

La forma más fácil de llegar al lugar es por medio del Metro de la CDMX, en la línea 9 y descendiendo en la estación Ciudad Deportiva. También puedes hacerlo en Metrobús tomando la línea 2 (Tacubaya – Tepalcates) y bajando en las estaciones UPIICSA o El Rodeo.

OBJETOS PROHIBIDOS Y PERMITIDOS

Por medio de redes sociales, Ocesa compartió una lista con los objetos que estarán permitidos para el acceso en cada uno de los shows.

PERMITIDOS

Lentes.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones (pieza individual cerrada).

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser, sujetos a revisión.

NO PERMITIDOS

Carteles de más de 11×17 pulgadas.

Pancartas o posters.

Cámaras profesionales.

Equipo profesional de grabación o video.

Accesorios para cámaras.

Luces o baterías (con excepción de las externas para celulares).

Laptops, tabletas o iPads.

Artículos que puedan obstaculizar la vista del de a lado.

Cigarros, vapes o encendedores.

Comida o bebida.

Paraguas.

TAMAÑO DE LAS BOLSAS

Incluso, se dio a conocer que sólo podrán pasar bolsas con las medidas especificadas; además de que deberán ser transparentes, para seguridad de todos los asistentes.

