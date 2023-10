“Checo” Pérez decepciona y saldrá en el sitio 13 del GP de Qatar; Verstappen, primero

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 6 de octubre (AS).- Nueva falla de Sergio Pérez en la Fórmula 1. El piloto mexicano quedó eliminado de la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Qatar tras exceder los límites de pista. De esta manera “Checo” arrancará en la décimo tercera posición para la carrera que se disputará el próximo domingo 8 de octubre.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la pole position, para empezar una clara cuenta atrás hacia su tercer título, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá cuarto el domingo y Carlos Sainz (Ferrari) no pasó de la Q2.

“CHECO”, A UN MAR DE DISTANCIA DE LOS LÍDERES

Max advances into the Q3 shootout in P2 👏

Checo’s qualifying, however, is over, finishing in P13 after having his lap time deleted for track limits. #F1 pic.twitter.com/aUApH8Wlmx

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 6, 2023