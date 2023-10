Magistrados piden a Edomex reimprimir millones de libros viejos y no entregar nuevos

En agosto de este año 12 padres de familia interpusieron juicios de amparo en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuito de preescolar, primaria y secundaria. El titular de la Consejería Jurídica señaló que en las demandas de amparo los padres nunca reclamaron el uso de los libros, solo que no se distribuyeran, además de que nunca advirtieron que en caso de que se entregaran no fueran utilizados.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, organismo que ordenó a los jueces tercero y cuarto de distrito conceder la suspensión provisional a 12 padres de familia para impedir la distribución de los nuevos libros de texto de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Estado de México para el ciclo escolar 2023 – 2024, pidió al Gobierno del estado reimprimir los libros de texto del ciclo anterior para sustituir el material de este año, afirmó Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica de la entidad.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Jesús George Zamora detalló que la medida propuesta por los magistrados no tiene ningún tipo de consideración por los padres de familia ni por las autoridades educativas del Estado de México que no cuentan con las suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez millones de libros.

“Hay una parte en la resolución de los magistrados que también llama la atención porque intentan señalar de qué forma podrían sustituirse estos libros de textos hechos para este ciclo escolar y sugieren que los docentes reimprimían los libros de texto del ciclo anterior, sin ningún tipo de consideración respecto a las condiciones económicas de las familias, también sin considerar si las autoridades educativas del Estado de México tienen suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez los millones de libros del cinco inmediato anterior”.

El funcionario señaló que en agosto de este año 12 padres de familia, de quienes no se revelaron los nombres gracias a la Ley de Protección de Datos Personales, interpusieron juicios de amparo en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuito de preescolar, primaria y secundaria. El titular de la Consejería Jurídica señaló que en las demandas de amparo los padres nunca reclamaron el uso de los libros, solo que no se distribuyeran, además de que nunca advirtieron que en caso de que se entregaran no fueran utilizados.

“En el Estado de México la distribución fue muy rápida, muy acelerada y en el momento en el que los jueces decidieron la suspensión provisional ya se habían entregado los libros, pero los mismos padres de familia impugnaron variando su reclamo para que fuera con efectos generales. El Segundo Tribunal Colegiado de materia administrativa del segundo circuito es quien les otorga la razón con un argumento que me parece viola los principios generales del juicio de amparo”.

Jesús George Zamora recordó que al momento de la resolución, más de 10 millones de libros ya habían sido entregados a los alumnos del Estado de México.

“Son casi 10 millones de libros que tienen en sus manos los alumnos del Estado de México y no los pueden utilizar porque en una resolución del Segundo Tribunal Colegiado del segundo circuito señala que no lo pueden hacer”.

El titular de la Consejería Jurídica del Estado de México calificó la medida como absurda, pues dijo, es imposible que un niño o los mismos padres de familia lean los libros cuando ya están en sus casas.

“Me parece hasta absurdo, cómo vamos a impedir que algún niño o algún padre de familia no lea esos libros o no los utilice siendo que ya están en sus casas […] Se viola la libertad de pensamiento de las personas, de los menores de edad, cómo podemos prohibirles el uso de determinada lectura cuando ya está en sus manos, ya es cuestionable que no se entreguen los libros, para ya entregados de qué forma podemos prohibir el uso de libros ya entregados”.

El pasado 5 de octubre, la Consejería Jurídica estatal del Estado de México exhortó a las juezas y a los jueces para que no prohiban la distribución de los Libros de Texto Gratuitos en la entidad para el ciclo escolar 2023-2024, luego de que 12 padres y madres de familia promovieran un amparo y fuera aceptado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

La Consejería Jurídica del Estado de México señaló que la resolución “afecta la enseñanza de la totalidad del alumnado de nivel básico al privarlos de una educación completa y de calidad, obstaculizando el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana”.

Asimismo, recordó que quienes solicitaron el amparo fueron “únicamente 12 padres de familia”, quienes se manifestaron en contra de la impresión y distribución de LTG, por lo que las y los magistrados federales “no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales”.

De esta forma, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ordenó la suspensión y tuvo “efectos generales en millones de educandos y no únicamente en los hijos de quienes promovieron el amparo, violando las reglas básicas del juicio de amparo que sólo es procedente a petición de la parte afectada”.

“La orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a quienes en un 85 por ciento ya se les han entregado los Libros de Texto Gratuito, afectando gravemente su derecho a la educación protegido por el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, acusó la Consejería.

