Usan a misma mujer en FOTOS de Xóchitl en Tabasco y LA; le editan VIDEO al Presidente

Ciudad de México, 6 de octubre (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

VIDEO CON COMENTARIO DEL PRESIDENTE MEXICANO IMPULSANDO LA POBREZA FUE ALTERADO

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declarando en una conferencia de prensa que la mejor forma de evitar el secuestro es con una sociedad pobre.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok muestran el video editado de López Obrador para decir erróneamente que propuso combatir al secuestro impulsando la pobreza.

Usuarios escribieron burlas hacia el mandatario en las publicaciones como si realmente éste hubiera dicho eso. Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, AP corroboró que el audio del video fue alterado.

La grabación original, disponible en el canal oficial de YouTube del Gobierno mexicano, muestra a López Obrador diciendo en su conferencia del 12 de junio de 2020 que el secuestro puede evitarse con una “sociedad mejor”.

Además, al revisar el video alterado, AP corroboró que las frases en éste no fluyen de forma natural. Por ejemplo, después de la pregunta “¿cómo evitamos el secuestro?”, la grabación se corta brevemente.

También el movimiento de los labios del mandatario en la frase “una sociedad pobre” no coincide con las palabras que supuestamente dijo.

La declaración que realmente hizo el Presidente fue: “¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia y así somos libres de verdad; no sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad o lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos”.

La frase real dicha por el mandatario también quedó registrada en la transcripción oficial de la conferencia difundida por el gobierno en el sitio web de la Presidencia.

FOTOS DE EVENTOS DE CANDIDATA PRESIDENCIAL MEXICANA NO MUESTRAN A LA MISMA PERSONA

LA AFIRMACIÓN: Fotografías demuestran que Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición para la presidencia de México, lleva a las mismas personas a sus eventos de precampaña. Dos fotografías, una tomada en Tabasco y otra en Los Ángeles, muestran a la misma mujer.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en redes dice: “Xóchitl Producciones Presenta” e incluye un gráfico en el que se muestran dos capturas de pantalla de publicaciones en X, antes conocido como Twitter, de Gálvez.

La primera dice: “Pasamos a una gasolinera en Comalcalco y aproveché para darle un abrazo a mis amigas y amigos tabasqueños”. El texto incluye una fotografía en la que se ve a Gálvez rodeada de mujeres. Detrás de ella, del lado izquierdo, se ve parte del rostro de una mujer con el cabello recogido y vistiendo una camisa color naranja. Un círculo amarillo la señala.

La segunda captura dice: “Gracias por todo Los Ángeles. Fue padrísimo estar junto a nuestros hermanos migrantes. Me llevo sus preocupaciones, compartiendo ahora sus sueños y anhelos”. El mensaje está acompañado de una fotografía en donde se ve a Gálvez parada junto a una mujer con el cabello recogido que viste una blusa azul bordada con flores y un suéter negro. Un círculo rojo señala a la mujer. Sobre estas imágenes se lee la leyenda: “Cuando ya tienes personas de utilería”. Pero las mujeres que aparecen en las fotografías compartidas por Gálvez no son la misma persona.

AP revisó fotografías y videos de la visita de Gálvez a Los Ángeles y confirmó que quien aparece en la imagen de Los Ángeles es Yesenia Rojas, una activista que trabaja a favor de los migrantes y que reside en la ciudad de Anaheim, California.

Rojas confirmó a AP vía telefónica que ella no es quien aparece en la imagen tomada en Tabasco y que no ha salido de Estados Unidos desde fines de julio. Agregó que cuando viajó a México visitó Guadalajara y Guanajuato, no Tabasco.

También el equipo de prensa de Gálvez dijo a AP vía telefónica que las mujeres de las fotografías no son la misma persona y que ninguna forma parte del equipo de la candidata.

A fines de agosto AP informó que el Frente Amplio por México, la coalición opositora, anunció que Gálvez, de 60 años, será su apuesta para las elecciones presidenciales de 2024.

La carrera política de Gálvez abarca más de dos décadas con puestos en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego en el municipio capitalino de clase media-alta Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018.

EU NO APROBÓ PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE DEUDA PARA MILLONES DE PERSONAS

LA AFIRMACIÓN: El Congreso de Estados Unidos aprobó un programa para condonar la deuda de millones de personas procedentes de Latinoamérica.

LOS HECHOS: El Gobierno de Estados Unidos no cuenta con ningún programa para condonar deudas para personas nacidas en el país ni para aquellos que provienen de Latinoamérica. Las publicaciones llevan a portales no relacionados con agencias gubernamentales.

Publicaciones que se comparten en Facebook invitan a usuarios de la red social a aprovechar un supuesto programa del gobierno de Estados Unidos que condonaría las deudas de millones de personas.

The Associated Press hizo una búsqueda entre los portales del Gobierno estadounidense, como la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, pero no encontró registro del supuesto programa de condonación de deuda.

Ante una consulta de AP, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) rechazó opinar sobre esta publicación pero recomendó que los consumidores que se encuentren con este tipo de anuncios se comuniquen directamente con las agencias gubernamentales para confirmar si la información es precisa.

“Como lo señalas, hemos emitido una serie de advertencias a los consumidores sobre estafas generalizadas que afirman representar al gobierno de los Estados Unidos o promover supuestos programas gubernamentales”, indicó en un correo electrónico.

En un comunicado de mayo, la FTC sostuvo que había demandado a empresas “por sustraerle a la gente decenas de millones de dólares prometiéndoles falsamente eliminar o reducir sus deudas en las tarjetas de crédito”.

Por su parte, un vocero de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), indicó: “La información/afirmación de las redes sociales de que el gobierno de Estados Unidos promueve y financia un programa de condonación de deuda para millones de personas es inexacta. De hecho, la CFPB ha advertido sobre empresas que dicen que pueden renegociar, liquidar o de alguna manera cambiar los términos de la deuda de una persona”.

AP revisó el sitio web del anuncio, pero éste redirecciona a un portal ajeno al Gobierno estadounidense en el que no se menciona la condonación de deudas, sino que se afirma que “las empresas privadas de alivio de deuda ayudan a los estadounidenses a reducir su deuda”.

En 2022 el Gobierno del Presidente Joe Biden anunció un programa de alivio único de la deuda estudiantil, que habría condonado 10 mil dólares en deuda estudiantil por préstamos federales a personas con ingresos inferiores a 125 mil dólares anuales o a hogares que ganan menos de 250 mil dólares al año.

También habría condonado 10 mil dólares adicionales a personas que recibieron Becas Pell para acudir a la universidad.

Sin embargo, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, anuló el plan al determinar que el gobierno de Biden se excedió en su autoridad al intentar cancelar o reducir la deuda de los préstamos estudiantiles.

INCLUSIÓN DE PERÚ EN PROGRAMA ESTADOUNIDENSE DE EXENCIÓN DE VISAS NO ES INMINENTE

LA AFIRMACIÓN: Estados Unidos dejará de pedir visa a ciudadanos de Perú debido a la solidez económica de la moneda peruana. Sólo falta que el Gobierno peruano solicite al Presidente estadounidense, Joe Biden, eliminar el requisito de la visa.

El mensaje incluye un video en donde al inicio un narrador señala: “La eliminación de la visa para viajar a Estados Unidos está a un paso de hacerse realidad. Los Estados eliminaría los requisitos de visa para los ciudadanos peruanos debido a la solidez económica de la moneda peruana”.

Pero esto no es correcto. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Perú, el país andino aún no forma parte del “Visa Waiver Program” (VWP, por sus siglas en inglés), un programa de exención de visas que es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado.

Además, la solidez económica no es el único requisito que se toma en cuenta para formar parte de la iniciativa. Edward Sánchez, representante de la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Perú, dijo a AP que el VWP está establecido por ley para los países designados en programas que cumplen con estrictos requisitos de seguridad, de aplicación de la ley y relacionados con la inmigración. “Actualmente, el Perú no se encuentra incluido en este programa”, aseveró.

