Irán condena Nobel de la Paz a Mohammadi; no es la única galardonada en prisión

Estocolmo/Madrid (AP/Europa Press).- La presidenta del Comité Noruego del Nobel instó a Irán a liberar de prisión a la activista Narges Mohammadi, la ganadora del Nobel de la Paz y permitirle recibir el galardón en la ceremonia anual de premios que se celebrará en diciembre.

Sin embargo, este tipo de exhortos suelen tener pocos resultados favorables.

Por su parte, el Gobierno de Irán denunció que la concesión del Premio Nobel de la Paz a la activista es una “acción tendenciosa y políticamente motivada” y que va en la línea de las políticas “antiiraníes” de algunos países europeos.

De esa forma lo manifestó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanaani en un comunicado en el que incluye a Noruega, país al que pertenece el comité que concede la distinción, entre esos países contrarios a Teherán, recoge DPA.

Antes, la agencia oficial de noticias iraní IRNA había criticado también el premio a Mohammadi, encarcelada ahora mismo por delitos contra el Estado en lo que las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) denuncian como una persecución política, como “una cooperante de grupos terroristas”.

En términos generales, la agencia entiende que el Nobel se ha “desviado de su camino” y se ha convertido en su lugar en un medio “para satisfacer los deseos políticos de los países occidentales y ejercer presión sobre sus enemigos” de modo que “este premio ya no pueda considerarse válido”.

IRNA denuncia al Comité Nobel noruego por su “actitud pasiva hacia Estados Unidos” en sus galardones dada su insistencia en conceder este galardón a figuras de este país “a pesar de que los mayores ataques de este país a la paz y la seguridad mundiales han venido de la mano de políticos estadounidenses”.

La agencia oficial señala así a Mohammadi como participante en “actividades contra los derechos humanos y contrarias a los intereses de la nación iraní” y colega de la también activista y premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, cuyo Centro para los Defensores de los Derechos Humanos fue ilegalizado en 2006 por actividades contra el Estado.

Mohammadi, una defensora de los derechos humanos iraní, es la quinta galardonada con el Nobel de la Paz que lo recibe estando en prisión o bajo arresto domiciliario. En ninguno de los casos anteriores el premio se tradujo en la liberación del ganador. Dos de ellos permanecieron privados de la libertad hasta su muerte.

A continuación se ofrece un vistazo a los anteriores ganadores del Nobel de la Paz que se hallaban detenidos al momento del anuncio:

CARL VON OSSIETZKY

El premio Nobel de la Paz otorgado al periodista alemán Carl Von Ossietzky en 1935 enfureció tanto a Adolf Hitler que el líder nazi prohibió a todos los alemanes aceptar un Premios Nobel.

Ossietzky había sido encarcelado por revelar planes secretos para el rearme alemán en la década de 1920. Fue liberado tras siete meses, pero luego fue arrestado nuevamente y enviado a un campo de concentración tras la toma del poder por parte de los nazi en 1933.

Pese las campañas para su liberación, el gobierno rechazó liberar a Ossietzky, que se había enfermado de tuberculosis.

A Ossietzky se le prohibió viajar a Noruega para recibir el galardón y fue mantenido bajo vigilancia en un hospital civil hasta su muerte en 1938. Fue el primer ganador de un Nobel de la Paz en morir encerrado.

AUNG SAN SUU KYI

El Premio Nobel de la Paz contribuyó a aumentar el apoyo internacional a la líder de la oposición de Myanmar, Aung San Suu Kyi, que estaba bajo arresto domiciliario cuando ganó el galardón en 1991. Aún así, siguió entrando y saliendo del arresto domiciliario hasta su liberación en 2010.

Aung San Suu Kyi dio su discurso de recepción del Nobel dos años más tarde, pero cuando llegó al gobierno, su gloria de Premio Nobel desvaneció al ser criticada por ignorar y a veces defender las atrocidades cometidas por las fuerzas militares, entre ellas la represión de 2017 contra los musulmanes rohinyas.

Suu Kyi fue nuevamente detenida cuando los militares derrocaron su gobierno electo en 2021, y sigue encarcelada a pesar de los llamados a su liberación del Comité Noruego del Nobel y otras instancias. El gobierno militar supuestamente redujo sus condenas carcelarias en agosto, pero la líder de 78 años todavía tiene que cumplir un total de 27 de los 33 años a los que fue sentenciada.

LIU XIAOBO

Liu Xiaobo estaba cumpliendo una sentencia de 11 años de prisión por incitar a la subversión al abogar por amplias reformas políticas y mayores derechos humanos en China cuando el Comité Noruego del Nobel lo seleccionó para el premio de la paz en 2010.

El premio llevó a varios líderes mundiales, entre ellos el entonces presidente estadounidense Barak Obama, a pedir la liberación de Liu, pero fue en vano.

La decisión enfureció profundamente a Beijing, que suspendió las negociaciones comerciales con Noruega.

Ningún amigo o familiar pudo aceptar el premio en nombre de Liu. Su esposa fue puesta bajo arresto domiciliario y a decenas de sus colaboradores se les prohibió salir del país. La ausencia de Liu fue evidenciada por una silla vacía en la ceremonia de premiación en Oslo.

Falleció de cáncer de hígado en 2017.

