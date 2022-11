God of War Ragnarök, una experiencia que todo jugador debería experimentar

A nivel narrativo y de construcción de personajes, el juego es una aventura llena de emociones a niveles personales, de la amistad y la familia, que nos trasmite algo diferente en cada diálogo y personaje que conocemos, acompañado con acción y un diseño de niveles mágico dentro de un mundo que se disfruta explorar y conocer.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- En 2018, Santa Monica Studio sorprendía a la industria de los videojuegos con las calificaciones y comentarios que se generaron alrededor de God of War, una continuación directa a la serie, pero al mismo tiempo una especie de borrón y cuenta nueva que también plasmaba un nuevo rumbo, no sólo a nivel temática con la introducción de un mundo inspirado en la mitología nórdica, sino también con el hecho de tener a nuestro protagonista en el papel de padre y no de dios de la guerra, además de nuevos personajes, una nueva historia y muchos secretos por descubrir.

God of War Ragnarök toma lugar 3 años después de los acontecimientos del final de la primera entrega y en esta ocasión, principalmente vemos a un Atreus que ha salido de su infancia y comienza su adolescencia con las mismas actitudes y cuestionamientos que podría tener un niño de su edad; por el lado de Kratos, vemos a un personaje mucho más protector y preocupado por el bienestar de tu hijo, para esto, cabe mencionar que lo sucedido en el juego original repercute directamente a esta nueva historia, tanto en la búsqueda personal de Atreus y los secretos que esconde su vida como gigante, además de las profecías que encontramos en la primera entrega y por otro lado, el constante cuestionamiento de Kratos como padre, así como pequeños vistazos al pasado y su relación directa con la madre de Atreus.

La manera más indicada de explicar de qué trata esta nueva entrega es una consecuencia directa de las acciones de Kratos y Atreus en el primer juego, todos esos acontecimientos, batallas, descubrimientos repercusión que se plantea en esta entrega, además de la introducción de nuevos personajes como Thor, Odin, Freyr, entre otros, así como los reinos dentro de la mitología nórdica, siendo algunos los que exploraremos por primera vez. Estaremos en el constante viaje de consciencia y búsqueda personal de Kratos y la manera en que sus acciones siguen llevándolo a la violencia y por otro lado, el cuestionamiento de Atreus tras el descubrimiento de su nombre de gigante, Loki, y el papel que desempeña dentro de este universo, en dónde debería estar, qué debería hacer y algunas profecías que se ha encontrado en el camino que lo llevan a buscar repuestas directamente en Asgard. Por otro lado, a nivel general está el Ragnarök, la cual es la batalla del fin del mundo y que está más cerca que nunca.

A nivel narrativo y de construcción de personajes, el juego es una aventura llena de emociones a niveles personales, de la amistad y la familia, que nos trasmite algo diferente en cada diálogo y personaje que conocemos, acompañado con acción y un diseño de niveles mágico dentro de un mundo que se disfruta explorar y conocer. Por el lado de la exploración, la estructura no lineal del juego nos invita a explorar nuestro entorno una vez hayamos terminado nuestra misión y ahí nos da la libertad de descubrir nuevas cosas, donde además, conforme avancemos en la historia tendremos acceso a nuevos objetos que nos ayudarán a pasar obstáculos que en principios no podíamos, haciendo que cada vez que volvamos a pasar por un lugar que habíamos visitado antes, siempre tengamos algo nuevo que descubrir.

A nivel gráfico el juego luce espectacular y sin duda es todo lo que esperábamos que fuera, el diseño de escenarios es simplemente épico y la diferencia entre cada reino al que tenemos acceso tiene un trabajo enorme detrás, todo esto combinado con grandes animaciones, escenas y una calidad gráfica espectacular nos ponen frente a uno de los juegos más espectaculares de esta generación de consolas y de los últimos años.

Por el lado del sistema de juego, el combate no sufre grandes cambios a comparación de la entrega anterior, pero la adición de nuevas armas, nuevas habilidades y ataques le da una mejora al juego en este aspecto, además de que los árboles de habilidades y las armaduras regresan, cabe destacar el papel de Atreus, el cual es un personaje adicional dentro del juego y el cual, por primera vez podremos controlar para vivir una pequeña historia adicional y muy personal del personaje, sin embargo, además de esto, al momento de tener el control de Kratos como personaje principal, en la mayoría de las veces estaremos acompañado de Atreus, Freya, Brok o Sindri, los cuales no solo crean una nueva dinámica de interacción en el personaje con los contantes diálogos que tienen, además de la función de Mimir que siempre acompaña a Kratos, sino que al momento de la batalla son realmente útiles de manera independiente y no solo a través de comandos directos, adicionalmente, cada uno de ellos tiene un papel en la historia que se desarrolla conforme avancemos en el juego y hace destacar a cada uno de ellos.

God of War Ragnarök es una experiencia que más que leer o ver en video, se tiene que vivir, por todo lo que representa como obra en diferentes niveles artísticos y de entretenimiento, además de ser un juego épico en todos los aspectos posibles, es el cierre perfecto a esta aventura nórdica y muy probablemente el descanso de la saga que dejará a muchos fanáticos satisfechos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez