Avión se estrella en lago de Tanzania: 26 personas son rescatadas (FOTOS Y VIDEOS)

De acuerdo con autoridades locales, el avión con 43 personas a bordo se estrelló en el lago de Tanzania cuando se dirigía hacia el aeropuerto de Bukoba.

Nairobi, Kenia, 6 de noviembre (AP) — Un pequeño avión de pasajeros se estrelló el domingo por la mañana en el Lago Victoria cuando se aproximaba a un aeropuerto en Tanzania.

Veintiséis de las 43 personas que viajaban a bordo del vuelo de Precision Air desde la ciudad costera de Dar es-Salaam habían sido rescatadas y trasladadas a un hospital después de que el avión se estrellara cuando se dirigía hacia el aeropuerto de Bukoba, según autoridades locales.

Cae avión de pasajeros en el lago Victoria de Tanzania,labores de rescate! pic.twitter.com/JTL1vmd5Jp — CARLOS AGUIAR.geopolítica 🌐™️®️! (@CarlosAJimnez4) November 6, 2022

‼️Un avión de Precision Air cae en el lago Victoria en Tanzania con 39 pasajeros y 4 tripulantes a bordo de la aeronave en el momento del siniestro. El accidente se produjo debido a “una tormenta y fuertes lluvias”. Se reporta que 26 personas ya han sido rescatadas con vida. pic.twitter.com/ELlFG3bTrq — Roy Lugo (@roylugo33) November 6, 2022

Reportes en medios mostraban fotografías del avión sumergido en gran parte en el lago.

“Hemos logrado salvar a bastante gente”, dijo a la prensa el comandante de la policía provincial de Kagera, William Mwampaghale.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB — BNO News (@BNONews) November 6, 2022

“Cuando la aeronave estaba a unos 100 metros (328 pies de altura), tuvo problemas y mal tiempo. Llovía y el avión se hundió en el agua. Todo está bajo control”, agregó.

Mwampaghale aseguró que los rescates seguían en marcha.

My thoughts and prayers are with the passengers, crew and families of the Precision Air ATR 42-500 (5H-PWE) that has crash-landed in Lake Victoria with 49 passengers on board in Tanzania. I am praying for a quick and successful evacuation. pic.twitter.com/UzNzEShqX7 — Abass Mohamed (@abassmabdi) November 6, 2022

Precision Air plane flying from Dar es Salaam to Bukoba in #Tanzania crashes in Lake Victoria. pic.twitter.com/UqFMYO3QrJ — Ahmed Mohamed ((ASMALi)) (@Asmali77) November 6, 2022