Tiroteo en un bar de Filadelfia, en EU, deja al menos 9 heridos, 2 de ellos críticos

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) – Al menos nueve personas han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar en la noche de este sábado en un bar de Filadelfia, después de que varios hombres armados abrieran fuego contra la multitud que estaba en la acera junto al establecimiento, poco antes de las 23:00 horas, según ha informado la Policía.

Los agentes han informado de que un vehículo de color negro se ha detenido en la intersección de las avenidas East Allegheny y Kensington y han disparado unas 40 veces antes de huir del lugar, según recoge el New York Post.

Un total de nueve víctimas han tenido que ser trasladadas al hospital al presentar heridas de bala. Según recoge este medio, dos de ellas estaban en estado crítico mientras los siete restantes se encontraban estables.

Mass shooting outside Jack’s Bar in Philadelphia

Multiple law enforcements are responding to mass shooting outside Jack’s Bar in Kensington Philadelphia At least 12 people have shot outside with multiple victim’s being rushed into hospital pic.twitter.com/vd2wfqtgzr

