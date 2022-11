Latinoamérica llega a la COP27 con el objetivo de lograr mayor financiación climática

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) – Los líderes de las principales potencias de América Latina se reunirán con otros dirigentes internacionales en Egipto en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2022 (COP27) con el objetivo de obtener una mayor financiación para mitigar el cambio climático.

En este sentido, el representante especial de la presidencia de la COP27, Wael Abulmagd, ha señalado que el tema central de esta cumbre será cómo financiar los proyectos que son positivos para solucionar la emergencia ambiental. Un objetivo que es compartido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que ha puntualizado que, además de una mayor ambición, la región necesita una mayor financiación para transitar hacia “modelos productivos sostenibles”.

"If adaptation is not met, if the issue of finance is not fulfilled, then we will continue to lag behind. There is no room except to move forward to obtain our objectives." – #COP27 President Sameh Shoukry at the COP Press Conference.#TogetherForImplementation pic.twitter.com/Fn6FwZCRnv

— COP27 (@COP27P) November 6, 2022