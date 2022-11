Autoridades de la CDMX detienen a una mujer y la implican en la muerte de Ariadna

El cuerpo de la joven fue hallado por una pareja de ciclistas a un costado de la carretera en Morelos, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán, esto un día después de su desaparición. De acuerdo con las investigaciones realizadas las autoridades, Ariadna fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en un departamento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un hombre y una mujer.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Vanessa “N”, quien presuntamente estaría implicada en la muerte de Ariadna Fernanda López, la joven que fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, luego de ser reportada como desaparecida en la capital.

A través de redes sociales, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que Vanessa “N” fue detenida en Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estatal.

La mandataria aseguró que la investigación realizada por la muerte de Ariadna Fernanda “es sólida y clara”. Y añadió que: “Nuestro compromiso es detener a todos los responsables”.

Informo que @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y @FiscaliaEdomex lograron ubicar y detener en Ecatepec a Vanessa “N” implicada en la muerte de Ariadna Fernanda Lopez Diaz. La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 6, 2022

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la SSC, Ariadna fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en un departamento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un hombre y una mujer después de haber estado en un restaurante de la zona.

Los datos de prueba permitieron identificar a Vanessa “N” como coautora material, ya que se encontraba presente en el momento en que Ariadna perdió la vida, esto al interior del departamento de la pareja sentimental de Vanessa.

Por ello, un Juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Vanessa “N”, de 20 años de edad, por el delito de feminicidio.

La familia de Ariadna asegura que la joven tenía lesiones, a pesar de que el acta de defunción refiere que su cuerpo no presentaba signos de violencia.

“En el acta de defunción nada más aparece que ella se ahogó con su propia saliva. “Dice que su cuerpo no presenta signos de violencia, que su cuerpo no presenta golpes, cuando es un eminente en la parte de las fotografías, las fotografías que difundieron, demuestra los brazos golpeados de Ari, demuestra el cuello totalmente marcado por las manos, se ve su cuerpo en las fotografías, pero la Fiscalía dice que no”, compartió la sobrina de Ariadna, Camila Zoé, en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara, para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La primera versión del caso indica que el pasado 30 de octubre, Ariadna salió alrededor de las 21:00 horas de un bar ubicado en la colonia Condesa, de la capital mexicana, tomó un taxi para irse a su casa, pero nunca llegó.

No obstante, las declaraciones que hicieron las personas que vieron a Ariadna con vida por última vez indicarían que no tomó un taxi en la Ciudad de México luego haber salido del bar, sino que se trasladó por sus propios medios a un departamento en la misma zona, pero no volvieron a saber de ella.

Las autoridades aseguran que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la muchacha asistió con un grupo de amigos a un restaurante Fisher’s en la Ciudad de México, donde consumieron alcohol durante toda la tarde, y después se trasladaron a un departamento del novio de una de sus amigas.

Sin embargo, ninguno de los asistentes identificó en qué momento la mujer dejó la reunión y se fue.

Pero la Fiscalía de Morelos presentó el viernes una versión que contradice la de los familiares. Aseguran que murió por una “grave intoxicación alcohólica” que le provocó broncoaspiración, dijo el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en conferencia de prensa. “Lo que tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia”, señaló el Fiscal.

Sin embargo, el Fiscal aceptó que aún se desconoce si Ariadna murió en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada a Morelos o si todavía vivía cuando llegó a la entidad donde su cuerpo apareció.

Tomó un taxi en la Condesa, CDMX y ayer la encontraron asesinada en una carretera de Morelos. Su familia no volverá a verla. Tenía 25 años. Este es el terror en el que vivimos las mujeres en México. Vuela alto Ari, aquí nos encargaremos de que tengas justicia.#JusticiaparaAri pic.twitter.com/rR93JluX6d — Yuli Zuarth (@yulizuarth) November 3, 2022