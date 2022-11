VIDEO: “Checo” Pérez ofrece show en las calles de Las Vegas con su monoplaza de F1

El piloto mexicano sorprendió a los asistentes en la carrera de demostración con varias maniobras, las cuales causaron gritos y aplausos entre los fans.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El brillo y el glamour que tiene en mente la Fórmula 1 se exhibieron en la fiesta de lanzamiento del sábado, en donde el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y sus compañeros, el siete veces campeón Lewis Hamilton y Alex Albon, asistieron al Caesar’s Palace para una demostración de sus autos.

La celebración fue parte de la presentación oficial del Gran Premio de Las Vegas, el cual se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre. La carrera utilizará los famosos puntos de referencia de la ciudad estadounidense y correrá por el Strip, entre hoteles y casinos.

El piloto mexicano dijo a The Associated Press que esperaba que la carrera de Las Vegas fuera el “mayor evento deportivo del mundo del próximo año”, mientras que el jefe del equipo de Haas, Guenther Steiner, no podía creer que el evento estuviera ocurriendo.

Señaló que cuando escuchó sobre Las Vegas pensó “¿En serio? ¿Cómo vamos a competir ahí con los autos? Pero Las Vegas puede hacer que suceda”.

La “fiesta de lanzamiento” en realidad comenzó a principios de esta semana, cuando un automóvil de Fórmula 1 condujo cerca del casino de The Wynn, y el sábado incluyó un día completo de eventos que abarcaron un desafío de parada en boxes, apariciones de pilotos, un espectáculo de drones sobre el Caesars Palace y una fiesta VIP con el DJ sueco, Alesso, en un club nocturno de tres niveles.

En la carrera de demostración, el automóvil de Hamilton se descompuso y tuvo que regresar. Incluso su coche tuvo que ser empujado hacia atrás.

La “fiesta de lanzamiento” es una muestra de lo que la Fórmula 1 cree que puede hacer para que la carrera de Las Vegas del próximo año valga la pena, incluyendo el precio de la entrada, la cual ronda entre los dos mil 500 dólares y con un único paquete con valor de 10 mil dólares.

–Con información de AP