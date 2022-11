Familiares y amigos convocan marcha en la CdMx para exigir #JusticiaParaAriadna

La convocatoria surge el mismo día que se dio a conocer la detención de una mujer por el asesinato de la joven y la implicación de un sujeto en el mismo.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Colectivos feministas, amigos y familiares de Ariadna Fernanda López convocaron a una marcha este próximo lunes 7 de noviembre para exigir justicia por su feminicidio.

La movilización daría inicio a las 13:00 horas y partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino y se pide justicia luego de que la Fiscalía de Morelos mencionara, en primera instancia, que la joven de 25 años falleció por congestión alcohólica, algo que ha sido desmentido en una segunda necropsia realizada en la Ciudad de México, que expone un traumatismo como la causa de muerte.

“El cuerpo de Ari fue encontrado en una autopista de Tepoztlán, Morelos. El mismo presentaba golpes y estaba despojado de todas sus pertenencias”, dice un cartel que convoca a la marcha.

AMIGAS LAS INVITO A QUE ME ACOMPAÑEN ESTE LUNES 7 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00 PM A MARCHAR Y ALZAR LA VOZ EN NOMBRE DE ARI QUE YA NO PUEDE #JusticiaparaAri #JusticiaparaAriadna pic.twitter.com/taK37l2mMr — Melanie Elvira (@MelanieElvira) November 6, 2022

“Exigimos a la Fiscalía de la Ciudad de México el resultado de la segunda necropsia de Ariadna Fernanda López Díaz, ya que los resultados de la primera necropsia fueron sumamente fraudulentos”, indica.

Para asistir, los familiares y amigos solicitan acudir con pañuelos morados y playeras con el rostro de la joven.

La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró este domingo que hay “pruebas contundentes” de que hubo dos presuntos implicados en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven reportada como desaparecida en la capital la semana pasada y cuyo cuerpo apareció horas después en Morelos, desmintiendo así la teoría de las autoridades de dicha entidad de que la muchacha murió por broncoaspiración al estar gravemente intoxicada por alcohol.

La investigación “nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna”, señaló este domingo la Fiscal capitalina Ernestina Godoy en rueda de prensa.

“A petición y con consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos nueva necropsia que realizaron expertos del instituto de Ciencias Forenses y peritos de la Fiscalía. El cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal”, añadió.

Además de Vanessa “N”, quien presuntamente estaría implicada en la muerte de Ariadna, y que fue detenida esta mañana en Ecatepec, la Fiscalía de la CdMx identificó a Rautel “N”, a quien fue posible conocer debido a que asistió al velorio de la muchacha y luego apareció en un video clave.

Godoy explicó que tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia privadas de un inmueble en la Roma Sur, donde se le vio por última vez a Ariadna antes de su muerte. “En dichas grabaciones se puede apreciar que el 31 de octubre en la mañana cargaba en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Después la sube a una camioneta”, detalló.

Las autoridades capitalinas catearon el inmueble de donde salió el hombre con el cuerpo y, a pesar de que había sido limpiado previamente, expertos forenses hallaron “presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara”, reveló Godoy. El Ministerio Público solicitó entonces y obtuvo dos órdenes de aprehensión, contra el hombre y la mujer con los que la víctima estuvo por última vez.

Además, en el caso de Rautel “N”, la Fiscalía solicitó la activación de la alerta migratoria y de la ficha roja de Interpol, para evitar su fuga.

La revelación de la nueva necropsia desmiente la versión de la Fiscalía de Morelos, que el viernes aseguró que Ariadna Fernanda murió por una “grave intoxicación alcohólica” que le provocó broncoaspiración en la mujer, lo cual ya había sido objetado por la familia, que denunció que la muchacha tenía lesiones, algo que el Fiscal Uriel Carmona descartó en su momento.

Esta mañana, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Vanessa “N”, quien presuntamente estaría implicada en la muerte de Ariadna Fernanda López.

A través de redes sociales, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que Vanessa “N” fue detenida en Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estatal.

Informo que @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y @FiscaliaEdomex lograron ubicar y detener en Ecatepec a Vanessa "N" implicada en la muerte de Ariadna Fernanda Lopez Diaz. La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 6, 2022

La mandataria aseguró que la investigación realizada por la muerte de Ariadna Fernanda “es sólida y clara”. Y añadió que: “Nuestro compromiso es detener a todos los responsables”.

Ariadna Fernanda fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, luego de ser reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre en la Ciudad de México.

Un día después, el cuerpo de la joven fue hallado por una pareja de ciclistas a un costado de la carretera de Morelos, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la SSC, Ariadna fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en un departamento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un hombre y una mujer después de haber estado en un restaurante de la zona.

Los datos de prueba permitieron identificar a Vanessa “N” como coautora material, ya que se encontraba presente en el momento en que Ariadna perdió la vida, esto al interior del departamento de la pareja sentimental de Vanessa.

Por ello, un Juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Vanessa “N”, de 20 años de edad, por el delito de feminicidio.

La familia de Ariadna asegura que la joven tenía lesiones, a pesar de que el acta de defunción refiere que su cuerpo no presentaba signos de violencia.

La primera versión del caso indica que el pasado 30 de octubre, Ariadna salió alrededor de las 21:00 horas de un bar ubicado en la colonia Condesa, de la capital mexicana, tomó un taxi para irse a su casa, pero nunca llegó.

No obstante, las declaraciones que hicieron las personas que vieron a Ariadna con vida por última vez indicarían que no tomó un taxi en la Ciudad de México luego haber salido del bar, sino que se trasladó por sus propios medios a un departamento en la misma zona, pero no volvieron a saber de ella.

Las autoridades aseguran que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la muchacha asistió con un grupo de amigos a un restaurante Fisher’s en la Ciudad de México, donde consumieron alcohol durante toda la tarde, y después se trasladaron a un departamento del novio de una de sus amigas.

Sin embargo, ninguno de los asistentes identificó en qué momento la mujer dejó la reunión y se fue.

Pero la Fiscalía de Morelos presentó el viernes una versión que contradice la de los familiares donde se aseguraba que murió por una “grave intoxicación alcohólica” que le provocó broncoaspiración, dijo el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en conferencia de prensa. “Lo que tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia”, señaló el Fiscal.

Sin embargo, el Fiscal aceptó que aún se desconoce si Ariadna murió en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada a Morelos o si todavía vivía cuando llegó a la entidad donde su cuerpo apareció.