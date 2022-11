Hilary Duff y Nick de los Backstreet Boys dedican emotiva despedida a Aaron Carter

El miembro de Backstreet Boys, Nick Carter, rompió el silencio y publicó una serie de fotografías donde apuntaba que aunque su relación era “complicada”, el amor por él “nunca se ha desvanecido”.

Por Karla Velázquez

Saltillo, 6 de noviembre (Vanguardia).– El cantante y la actriz, quienes eran hermano y pareja de la adolescencia respectivamente, utilizaron sus redes para despedirse del rapero de 34 años.

Tras darse a conocer la lamentable muerte del rapero Aaron Carter a la edad de 34 años al interior de su casa en California, Estados Unidos, muchos son los famosos que han lamentado su partida, sin dejar atrás el desgarrador mensaje de su hermano, Nick Carter, y quien fuera su pareja durante la adolescencia, Hilary Duff.

“MI CORAZÓN SE HA ROTO HOY”

El miembro de Backstreet Boys, Nick Carter, rompió el silencio y publicó una serie de fotografías donde apuntaba que aunque su relación era “complicada”, el amor por él “nunca se ha desvanecido”.

“Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, escribió el cantante. “Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, aseguró Carter en su publicación.

Agregó que “extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra… Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

En 2019, Nick anunció que tanto él como su hermana, Angel, solicitaron una orden de restricción contra Aaron, ya que tenía “intenciones de matar a mi esposa y a mi hijo por nacer”, explicó el cantante de 42 años en un comunicado.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya pedido que busquemos una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en ese momento. “No nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”.

Mientras que en Twitter, Aaron reaccionó a la solicitud: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra. Y me acaban de entregar jajaja. Cuídate. @NickCarter hemos terminado de por vida”, continuó. “No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo… Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”.

En ese mismo año se reveló en medios de comunicación como CNN que fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca.

“MI YO ADOLESCENTE TE AMABA PROFUNDAMENTE”

Por otra parte, la actriz Hilary Duff también tomó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… muchacho, mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo”, escribió la actriz de How I Met Your Mother.

Hilary y Aaron se conocieron en la grabación de un episodio de la serie juvenil Lizzy Maguire, realizando una de las escenas más memorables de la producción, para luego iniciar una relación en 2002.

Estuvieron juntos de forma intermitente por tres años; sin embargo, se separaron por un supuesto triángulo amoroso con Lindsay Lohan. Al término de la relación en 2005, Aaron comentó que “me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y salir con ella”. Agregó que se sentía arrepentido porque a Hilary “realmente le rompieron el corazón”

Once años después, Carter se pronunció de nuevo en Twitter “Pasaré el resto de mi vida tratando de mejorar para volver con ella… No me importa lo que NINGUNO de ustedes piense”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia