Al igual que Twitter, Meta planearía ola de despidos masivos esta semana: WSJ

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Al igual que Twitter, Meta, matriz de Facebook, estaría planeando llevar a cabo una ola de despidos masivos esta semana, según informa The Wall Street Journal en un artículo publicado el día de hoy.

De acuerdo con el texto de Jeff Horwitz y Salvador Rodriguez en el que consultaron a expertos en la materia, esta podría ser la mayor oleada de recortes de puestos de trabajo en el sector tecnológico luego del rápido crecimiento de la industria durante la pandemia de COVID-19.

Horwitz y Rodriguez indican que los despidos previstos serían las primeras reducciones de plantilla en los 18 años de historia de la empresa de Mark Zuckerberg y, si bien serían menores en términos porcentuales que las producidas en el ya Twitter de Elon Musk, la cifra resultante del recorte en Meta podría ser la mayor hasta ahora en una gran empresa este año.

Según WSJ, un portavoz de la compañía que comprende Facebook, Instagram y WhatsApp, declinó realizar algún comentario al respecto y refirió a una declaración de Zuckerberg sobre que Meta “centraría nuestras inversiones en un pequeño número de áreas de crecimiento de alta prioridad”.

Esto surge luego de que Zuckerberg expusiera que “algunos grupos crecerán significativamente, pero la mayoría de los otros equipos se mantendrán estables o se reducirán durante el próximo año”, apunta el medio sobre una llamada respecto a las ganancias del tercer trimestre de la empresa el mes pasado, donde también habría dicho que “esperamos terminar el año 2023 más o menos con el mismo tamaño, o incluso con una organización ligeramente más pequeña que la actual”.

El artículo explica que los despidos se llevarían a cabo luego de meses de reducciones de personal, lo que concuerda con la declaración de Mark Zuckerbeg a finales de junio de que “siendo realistas, probablemente haya un montón de gente en la empresa que no debería estar aquí”.

Esta noticia surge poco después de que Twitter, anteriormente de Meta y recientemente adquirida por el magnate Elon Musk, optara por despedir a la mitad de su plantilla, lo que también afectó a las oficinas en México.

Uno de los exempleados de Twitter en México le dijo a SinEmbargo que no fueron notificados que estaban despedidos hasta que intentaron tener acceso a la plataforma. “Amanecimos bloqueados, sin más”, dijo. Recordó que todo el personal despedido a lo largo de Estados Unidos se ha organizado para una demanda colectiva y que es posible que en México suceda lo mismo.

Elon Musk justificó estos despidos a través de sus redes sociales. Detalló que era la única opción porque la empresa estaba perdido más de cuatro millones de dólares al día. También aseguró que a todos se les ofreció una indemnización de tres meses de salario, mayor a la requerida por la Ley de Estados Unidos.

La noticia ha causado impacto en esa red social, donde usuarios mexicanos han celebrado, principalmente, la salida de Hugo Rodríguez Nicolat, ahora exdirector de Políticas Públicas para México y Latinoamérica de Twitter México y quien es ligado a Diego Fernández de Cevallos y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Con todo, Musk enfrentará una demanda de varios extrabajadores de Twitter que consideran que el despido de la compañía es improcedente puesto que habría violado las leyes federales y estatales por no avisar con al menos 60 días de antelación.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022