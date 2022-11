El INE “no necesita de interferencias inconstitucionales”, afirma Lorenzo Córdova

El titular del INE aseguró que está dispuesto a colaborar “sin filias, fobias o rencores” en la discusión de la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo esta tarde que el Instituto no necesita recomendaciones o “interferencias inconstitucionales” de parte organismos para promover y garantizar los derechos políticos de los mexicanos.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el titular del INE recalcó que éste es un organismo público que “siempre ha ejercido a plenitud su autonomía constitucional” y que en todo momento cumple con sus atribuciones y obligaciones dentro del marco de la ley.

“Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanos y mexicanas. No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, de exhortos y mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, como lo hacemos todos los días. Esa es la razón de ser del Instituto desde su fundación como IFE en 1990 y nuestra principal empeño desde la última reforma político electoral, la del año 2014, cuando surge el INE”, dijo en el primer minuto de su video.

Para el @INEMexico , la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones de mexicanas y mexicanos. Ése es nuestro empeño permanente y mi objetivo como consejero presidente hasta el último día de mi encargo constitucional. pic.twitter.com/OwpIp9IfTr — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 6, 2022

También destacó que, así como desde hace ocho años cuando inició su mandato frente al INE, la defensa de los derechos políticos de los mexicanos “seguirá su objetivo como Consejero presidente” hasta el último día del mandato constitucional al que está asignado y el cual termina el próximo 3 de abril de 2023.

“El INE continuará defendiendo y ejerciendo su autonomía e independencia. Pero al mismo tiempo, dialogando y colaborando con las demas instituciones del estado mexicano, incluidos el Gobierno federal, el poder legislativo, el poder judicial, y desde luego, los demás organismos constitucionales autónomos”, señaló en la grabación.

Y agregó: “Eso es lo que hemos hecho en estos años y producto de ello son la infinidad de convenios de colaboración firmados con las secretarias de estado, las muchas actividades en las que hemos trabajado conjuntamente para otorgar servicios públicos a la población de la mano de otras autoridades del Estado mexicano”.

#BoletínINE 📝 | INE cumple sus responsabilidades constitucionales y garantiza la democracia. pic.twitter.com/5N1iGs2X8b — @INEMexico (@INEMexico) October 31, 2022

De acuerdo con Córdova Vianello, la colaboración del INE con otras instituciones ha podido generar políticas en favor de la ciudadanía en materia laboral, de salud, educación, en la búsqueda de personas desaparecidas, en el cuidado de programas sociales para que no se use con fines electorales, en la generación del principal mecanismo de identificación de la ciudadanía, en el monitoreo de la radio y la televisión; así como en la educación cívica, en la promoción de la paridad entre los géneros, además de las diversas acciones afirmativas que se han tomado en favor de grupos vulnerables.

“El INE está orgulloso de su autonomía y la ejerce plenamente en cada decisión, pero tenemos claro que formamos parte del Estado Mexicano y como tal, siempre hemos estado dispuestos a colaborar en estos y otros temas. Nuestros sistema electoral es hoy un referente a nivel mundial sobre la buena organización de las elecciones, la fortaleza institucional, y la generación de condiciones de paz social y de gobernabilidad democrática”, insistió en el video de casi cinco minutos.

Finalmente, Lorenzo Córdova expuso que, ante la discusión de una posible reforma electoral, ya se ha manifestado la disposición del Instituto para hemos “aportar los insumos que se requieran por parte de las legisladoras y legisladores para elaborar un diagnóstico certero, bien informado, racional, sin filias, fobias o rencores que les permita tomar las mejores decisiones”.

El Estado de Derecho es un logro en materia de #DDHH y se expresa en el cumplimiento de las normas que nos hemos dado, al cual estamos obligadas todas las autoridades👉🏾el artículo 102 de la #CPEUM establece que la @CNDH no es competente en asuntos #electorales. https://t.co/kF2WaLNCcG — Dania Ravel (@DaniaRavel) October 30, 2022

“Si la hay (la Reforma Electoral), tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque los derechos ciudadanos. Que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el Gobierno controlaba las elecciones. Un pasado que afortunadamente dejamos atrás”, finalizó en su video.

Apenas el pasado 3 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó que su recomendación 46/2022, sobre la aprobación de la reforma en materia electoral, invada la esfera de competencia del INE, ya que no hace referencia a procesos plebiscitarios específicos, sino a temas de administración y política pública.

Mediante un comunicado, la CNDH añadió que antes bien promueve el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la afirmación de su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y de su identificación y empatía con el pueblo de México.

Desmentimos señalamientos derivados del Pronunciamiento 081/2022 y de la #Recomendación General 46/2022 y refrendamos nuestro compromiso con el pueblo. 🧵 pic.twitter.com/ScQxVvOokX — CNDH en México (@CNDH) November 3, 2022

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su extrañamiento frente a la postura del INE que, desoyendo la voz del pueblo -que él mismo recogió en una encuesta que ha tratado de esconder, en la que demuestra que una mayoría está de acuerdo con los cambios constitucionales que impulsa la reforma-, se resiste a su transformación.

También dijo que su “extrañamiento mayor” es por los dichos de algunos senadores “con claros fines inhibitorios” que señalan que “en lugar de discutir la Reforma Electoral deberíamos ‘centrarnos’ en la defensa de las garantías individuales, porque denota un profundo desconocimiento de los derechos humanos -uno de los cuales es el derecho a la democracia-, pero también de nuestras funciones, que cumplimos a cabalidad, y con creces, en comparación con lo que acaecía en el pasado”.