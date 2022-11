La SE cancela nueva verificación vehicular; “se beneficiará a la economía mexicana”

Esta cancelación se produjo luego de que en mayo pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticara dicha medida.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía (SE) informó esta tarde que el pasado 4 de noviembre canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.

“Se informa que se cancela la norma que obligaba a propietarios de vehículos ligeros a realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas”, compartió en Twitter la Secretaría junto a un breve comunicado al respecto.

De acuerdo con el boletín, la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 que regulaba la inspección estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2022, pero, dado que podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo, se ha optado por su cancelación.

“De esta manera se beneficia a la economía de la población mexicana que cuenta con vehículos de trabajo, familiares y de uso doméstico, ya que esta revisión implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de verificación y, en su caso, la reparación de los mismos”, detalla el texto.

Se informa que se cancela la Norma que obligaba a propietarios de vehículos ligeros a realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas. pic.twitter.com/7DsSdxvBQE — Economía México (@SE_mx) November 6, 2022

La cancelación de la NOM-236 está en línea con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo pasado, cuando dijo que la medida no entraría en vigor, luego de estimarse que la verificación tendría un costo promedio de 900 pesos en el país.

“Yo no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar (…) La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, íntegra, honesta y además con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, y ya eso se hace un lado” reiteró el mandatario desde Palacio Nacional el 19 de mayo, cuando aún dirigía Clouthier la Secretaría de Economía.

“No en vano nos jalaron las orejas de por qué andamos queriendo cobrar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos”, dijo Clouthier ese mismo mes durante una conferencia donde se dio a conocer el Expediente Electrónico Empresarial.

Además, matizó que la NOM-236, si bien implicaba para los propietarios de los vehículos el pago de una cuota por la revisión físico-mecánica de las unidades, no especificaba que fuera la Secretaría de Economía la entidad que debía hacer la recaudación, sino que sería una atribución de los centros verificadores autorizados.

También, pidió se acabara la especulación sobre dicha Norma y que fuera entendida.

“Que acabe la especulación y no solamente eso, sino también que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y que quién sabe si será”, añadió.

“Ni un centavo de esto iba para el Gobierno, el costo de la verificación iba a ser el costo de los organismos autorizados. Tenemos dos instrucciones muy claras del Presidente de la República: una, que no se haga ningún tipo de nuevo trámite, que no se obligue al ciudadano que realice alguna acción adicional y segundo, que no cueste absolutamente nada para el ciudadano”, agregó.

La NOM-236 buscaba imponer una nueva verificación mecánica a autos a partir de los cuatro años de antigüedad.

En 16 de mayo pasado, López Obrador comentó que la NOM-236 “se va a revisar”, porque “no vamos a estar bolseando a la gente”, expuso.

De igual forma, el mismo viernes en que fue cancelada la NOM-236, Salomón Chertorivski Woldenberg, Diputado de Movimiento Ciudadano pidió a la SE reconsiderar la cancelación en aras de la seguridad vial, y exhortó a la dependencia a instalar una mesa de trabajo con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial para implantar de forma obligatoria las revisiones físico-mecánicas de vehículos ligeros, a nivel nacional.

Según la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) la cancelación de la NOM-236 deja en la incertidumbre la forma en que las autoridades federales, estatales y municipales cumplirán con el Artículo 54 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que en su último párrafo, se mandata verificar la seguridad de los vehículos nuevos y en circulación.

En opinión del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, cancelar la citada norma atenta contra el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Lo que en apariencia podría ser una acción para apoyar a los “propietarios de vehículos en una época de crisis económica” puede dejarlos a la deriva, ya que la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece que las revisiones de los vehículos en circulación las deberán realizar los gobiernos estatales; el no contar con una NOM con directrices claras causará que cada gobierno estatal y hasta municipal determine la forma de implementar la revisión de condiciones fisicomecánicas a su modo, consideró.

La NOM-236 preveía que dicha inspección se hiciera en conjunto con otros programas de las autoridades federales, estatales y/o municipales, como los programas de verificación ambiental.

-Con información de Zeta