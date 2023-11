En colonias de Acapulco sin luz, colonos ponen barricadas para velar por su seguridad

Hoy también reinicia operaciones Chedraui. Con soldados comienza el reparto de despensas a casas censadas. Reparte World Central Kitchen 40 mil platos de comida diarios y los LeBarón llevan víveres a El Salto.

Por Aurora Harrison, Argenis Salmerón y Jacob Morales Antonio

Acapulco, Guerrero, 6 de noviembre (ElSur).- En la colonia Progreso y en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, asentamientos de la clase media acapulqueña cercanos al centro de Acapulco, los vecinos siguen instalando barricadas porque no hay vigilancia policial, ni servicio de energía eléctrica.

Ya son 12 días del huracán “Otis” y aunque en algunas zonas de esas dos colonas ya tienen servicio de energía eléctrica, en la calle Zacatecas no hay luz y los vecinos se instalan de las 20:00 horas hasta la madrugada del siguiente día.

En la entrada principal de la calle Zacatecas hay dos tinacos y láminas que son las que ocupan para tapar el paso a quienes no son de esa calle.

“Seguimos vigilando porque no hay luz y porque vecinos nos han comentado que del otro lado de la calle ya se han querido meter a las casas, y entonces seguimos con la vigilancia de las 20:00 a las 5:00 horas”, dijo la señora María de Lourdes Rojas.

Detalló que hay luz en otras calles de la colonia pero en la Zacatecas no, y tampoco hay vigilancia policial, del Ejército ni de la Guardia Nacional, aunque pasan por la avenida principal pero nada más “andan paseando”.

Dijo que no han recibido ningún tipo de apoyo en esa zona cercana al centro de Acapulco; no tienen agua, luz y tampoco hay recolección de basura, “somos los vecinos los que estamos limpiando, pero queremos que se lleven la basura porque no queremos que se haga un foco de infección y el criadero de ratas”.

En esa calle varios de los vecinos ya están censados, las casas construidas de concreto tuvieron afectaciones en ventanas y en los techos que se cayeron.

La señora María Lourdes dijo que “hubiera querido que pasaran a revisar los daños en mi vivienda, pero nada más pasaron rápido y me censaron”.

Consideró que hizo falta organización de los trabajadores de Bienestar Social y que le hicieran como en el huracán “Paulina” que pasaron “casa por casa, porque vecinos que no estaban les dijeron que iban a quedar en los rezagados”.

En la calle Monte Bello del fraccionamiento Hornos Insurgentes y colonia 13 de junio, los vecinos también dijeron que hacen guardia, que empiezan a las 20:00 horas porque no tienen servicio de energía eléctrica.

Sobre la noticia de que elementos de la Guardia Nacional habían sido desplegados en algunas colonias donde se han instalado barricadas, Alejandra comentó que a la calle Mogotes no ha subido ningún miembro de esa corporación o del Ejército para cuidar que no se metan los ladrones a robar, y la vigilancia que ellos hacen es porque no tienen luz. Comentó que fue hasta el sábado que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron a revisar los postes.

CIERRAN COLONOS DEL CENTRO TRES CALLES CON MONTONES DE BASURA PORQUE NO SE RECOLECTA

Vecinos del barrio de La Cuerería en el centro de la ciudad cerraron tres calles, entre ellas la Aquiles Serdán, porque aseguraron que la autoridad no ha ido a recoger la basura.

Los habitantes cerraron el acceso de la calzada Pie de la Cuesta, calle Humbolt, cerca de la tienda Coppel Bahía y Cuauhtémoc, cerca de la gasolinería Modelo.

Los vecinos cerraron las vialidades al mediodía con láminas galvanizadas, tambos y diferentes desechos.

Los montones de basura comprenden de la tienda Coppel hasta la gasolinería Modelo, las montañas de basura miden unos metros de altura.

Los desechos desprenden malos olores y son cartones, bolsas de plástico, vidrio, botellas de plástico, incluso animales muertos y comida descompuesta.

En declaraciones, una vecina dijo que ayer al mediodía cerraron tres vialidades con la basura en la colonia Centro, a modo de protesta porque no han ido a recogerlas tras el impacto del huracán “Otis”.

Mencionó que los vecinos sacaron la basura de sus casas y vialidades y abrieron la calle Aquiles Serdán, “en beneficio de los acapulqueños”.

Dijo que los automovilistas arrojaron a la banqueta basura entre ellas comida descompuesta y animales muertos.

“Todo huele muy mal, hay muchos niños y adultos mayores que se pueden enfermar, no hay doctores por la situación de contingencia”, manifestó.

Se quedó de que los trabajadores de la CFE exigen que se retire la basura para restablecer el servicio.

Reclamó que no tienen luz ni agua potable, “no hay ayuda de las autoridades no se han venido a asomar”.

Pidió ayuda a las tres órdenes de Gobierno como despensas y agua para mitigar los estragos del huracán.

PESE AL DESPLIEGUE DE CAMIONES, A 12 DÍAS DE “OTIS” HAY TONELADAS DE BASURA EN LAS COLONIAS

Este domingo se cumplieron 12 días de que el huracán “Otis” tocó tierra en Acapulco, y a pesar del despliegue de camiones de basura del estado y municipio, hay toneladas de basura y escombros en las calles y en las colonias.

Es el caso de la avenida Solidaridad, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes. En la colonia La Laja, los vecinos ya le pusieron cal, para evitar el mal olor, al igual que en la colonia Progreso, frente al mercado.

En la avenida Costera los camiones siguen recogiendo láminas, vidrios y plafón de los inmuebles que resultaron afectados por los fuertes vientos, pero han sido insuficientes, porque siguen las montañas de basura.

Acerca del servicio de agua potable, este no se ha restablecido en su totalidad, y las pipas con agua acuden a las colonias para abastecer a la población.

Las plantas purificadoras, que instalaron el Ejército y la Secretaría de Marina, siguen funcionando, pero son pocas las personas que acuden a llenar sus garrafones.

Pero también ya hay algunas purificadoras privadas, que ya están vendiendo agua en 20 pesos por garrafón.

El servicio de energía eléctrica, debido al gran número de postes que se cayeron, todavía no se restablece en la avenida Adolfo López Mateos, en el fraccionamiento Las Playas, Praderas de Costa Azul, Alianza Popular, las calles Mogotes y Tesoro Perdido, del fraccionamiento Hornos Insurgentes, pese a que hay trabajadores de la CFE arreglando los postes.

Otras de la colonias sin luz son la Colosio, Lázaro Cárdenas y 1 de Mayo.

Del gas, ya hay empresas que están dando el servicio, como la ubicada en la avenida Ruiz Cortines y algunas pipas de Gas Mundial que están vendiendo en las colonias.

El sábado, en un comunicado, el Gobierno municipal informó que hay un avance del 30 por ciento de los trabajos de limpieza en El Coloso y en la colonia Hogar Moderno.

El director de Maquinaria Pesada y Parque Vehicular, Silvestre Gómez Martínez, indicó que a diario se recolectan 80 toneladas de basura en estos puntos, pero el sábado, tan sólo en Coloso, recogieron 200 toneladas.

También informó que se trabaja en restablecer el servicio de alumbrado público, que se repararon tres circuitos de luminarias, que corresponden a 80 lámparas LED, las cuales están iluminado la Costera.

También que levantaron más de 500 metros de cableado, que se encontraba en el camellón central de la Costera.

Los módulos de salud que se habían instalado en la Costera, este domingo no estaban instalados, pero ya hay farmacias abiertas y dando atención orientación médica.

DOMINGO EN LA NOCHE SIN LUZ

A las 19:00 horas, frente a Costera 125, estaba oscuro. Los negocios en esa área y en el mercado de artesanías El Pueblito o el mercado La Dalia, tenían energía eléctrica, pero no la avenida, donde las lámparas de alumbrado público estaban apagadas.

Una situación similar estaba en la avenida Cuauhtémoc, por el fraccionamiento Marroquín o La Garita, donde había luz en algunas casas, pero estaba oscuro en la carretera.

En La Cima, cerca del puente, una taquería, pastelería y una refaccionaria, ya tenían anoche energía eléctrica, pero hacia la colonia Vicente Guerrero estaba oscuro, al igual que enfrente, donde está la ferretería Aceros Marín.

A las 19:20 horas, unas 200 personas estaban formadas, la mayoría en la oscuridad, para recibir una despensa de la Cruz Roja.

INSTALAN MÓDULOS DEL REGISTRO CIVIL

La Dirección de Registro Civil habilitó módulos de atención en las colonias La Libertad y Progreso, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la colonia Los Mangos y el Palacio Municipal.

Allí se atiende a quienes desean registrar a familiares muertos y deben ir con un certificado de defunción acreditado por un médico o el Semefo, una identificación de la persona fallecida, ya sea acta de nacimiento, copia de la credencial de elector, así como dos testigos.

ENTREGA EL EJÉRCITO DESPENSAS EN LAS CASAS Y CENSADAS POR “SERVIDORES DE LA NACIÓN”

Elementos del Ejército entregaron despensas a personas afectadas por el huracán “Otis”, como parte del llamado Plan de Reconstrucción y Apoyo para Acapulco anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sábado a las 17:00 horas, soldados llevaron dos pipas con agua a la calle Plan de Ayutla, en la colonia Lázaro Cárdenas, que conecta a diferentes asentamientos ubicados en la parte alta de La Cima.

Después, las entregaron a las personas que ya fueron censadas por “Servidores de la Nación” de la Secretaría del Bienestar, y siguieron el domingo por la mañana.

Soldados del 56 Batallón de Infantería pasaron casa por casa de las que ya fueron censadas, para entregar una despensa y colocaron una calcomanía con la leyenda Juntos pondremos de pie a Acapulco, que tiene 12 espacios, correspondientes a igual número de semanas en las que se entregarán víveres.

El domingo siguió la entrega de las despensas, que están compuestas por cinco litros de leche, un kilo de frijol, cinco paquetes de tortilla, pan blanco, una bolsa de lentejas, un paquete de papel higiénico, atún, pasta y jabón de baño.

El sábado entregaron despensas a personas afectadas por el huracán Otis en la avenida Ruiz Cortines, frente a la entrada de la Unidad Habitacional Fovissste y en la colonia Lázaro Cárdenas.

A las 9:00 del sábado, en la avenida Ruiz Cortines se estacionó un tráiler y tres camiones, dos de ellos cargados uno de despensa y el otro de agua, que entregaron a las cientos de personas que se formaron para recibir los víveres.

A las personas le daban una caja que llevaba además de atún, arroz, frijol y sardina, también traía un bote de aceite y pasta para sopa.

Pese a que no quisieron decir cuántas toneladas de despensa entregaron, había formadas unas 300 personas, entre adultos mayores, mujeres y hombres de diferentes edades.

Conforme pasaban los minutos llegaban más personas a formarse y quienes caminaban o pasaban en su carro, también se detenían para formarse.

Este domingo, en la zona de la Costera, por el Malecón, había personas formadas porque asociaciones civiles estaban repartiendo despensas.

También hubo personas formadas en la Base Naval en espera de despensas, pero les dijeron que allí no las iban a entregar.

REPARTE WORLD CENTRAL KITCHEN 40 MIL PLATOS DE COMIDA DIARIOS PAGANDO A MÁS DE 40 RESTAURANTES

La organización World Central Kitchen reparte 40 mil platos de comida diarios en todo Acapulco, con ayuda de voluntarios y pagando a más de 40 restaurantes para que cocinen y regalen la comida a los afectados y trabajadores que están restableciendo los servicios, informó el gerente para América Latina y el Caribe de acercamiento comunitaria, Juan Camilo Jiménez.

La organización no gubernamental además está subsidiando harina de maíz, para que las tortillerías puedan ofrecer el kilo a las personas en todo Acapulco en 20 pesos, 10 pesos menos del promedio en el que se vendían antes de la destrucción que provocó el huracán “Otis”.

En declaraciones en el Hotel Malibú, el gerente indicó que la organización fue fundada en 2010 por el chef español y nacionalizado estadounidense, José Ramón Andrés Puerta mejor conocido como José Andrés, quien después de visitar las zonas de desastres naturales se percató que se convocaba a médicos, ingenieros y otros profesionistas y especialistas, pero no a los cocineros o chef.

Precisó que la actuación de la organización en casos de emergencias, guerras y desastres naturales como el impacto del huracán Otis en Acapulco, es la intervención inmediata con alimentos, mientras las autoridades puedan estabilizarse y atender la emergencia.

La organización opera a nivel mundial, y no hay una ruta específica para actuar, sino que acuden de inmediato al lugar donde se requiere, y actualmente están activos en seis lugares del mundo, en Marruecos donde hubo un terremoto, en Egipto enviando víveres a Gaza, en Israel, en Palestina, en Armenia, en Líbano y en Ucrania.

Acapulco is very badly damaged like places I have seen other category 5 hurricanes..getting water, power, food..all issues that the people they faced immediately after the storm! Now @WCKitchen is doing thousands and thousands of meals, water, Maseca for tortillas! Trying all the… pic.twitter.com/xPXoPy2x9R — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) November 6, 2023

“Cuando comenzó este huracán que fue muy rápido, pero nos dimos cuenta que era categoría cinco y que venía para Acapulco, empezamos a volar toda nuestra gente y activar la logística, y llegamos a México en 24 horas luego de que impactó el huracán y a Acapulco llegamos en las primeras 48 horas”.

Indicó que comenzaron a atender en una primera fase a afectados de la Costera, y de inmediato las zonas rurales de Acapulco y Coyuca de Benítez vía aérea, con tortas y aguas desde la Ciudad de México, teniendo su base en la comunidad de Espinalillo en Coyuca de Benitez.

Una vez que en Acapulco comenzaron a montar cocinas para preparar comida, proveer 25 mil litros de agua embotellada al día a los afectados, subsidiar a más de 45 tortillerías con 20 toneladas de harina de maíz para bajar a 20 pesos el precio de la tortilla, y la contratación y el pago de la comida en 40 restaurantes para que la regalen a los afectados.

Juan Camilo dijo que esta ayuda que reparten está llegando a poco más de 120 comunidades y colonias de Acapulco y Coyuca de Benítez y para lo cual se han sumado 100 voluntarios.

El gerente indicó que no tiene un monto económico estimado de la ayuda que han dado, y tampoco tienen una fecha límite para retirarse pero precisó “nuestra respuesta es en las primeras fases, primeras semanas de la emergencia porque sabemos que nadie está preparado. Cuando sentimos que ese respiro fue suficiente nosotros ya salimos para que otros actores que tengan presencia y responsabilidades actúen”.

UPDATE: WCK's Chef Jamie checking in today from our Field Kitchen in Acapulco, Mexico 🇲🇽 From this kitchen, we're cooking & delivering thousands of meals each day, working to quickly scale up to meet the needs of the community following Hurricane Otis—more soon! #ChefsForMexico pic.twitter.com/hMbTGWLSj1 — World Central Kitchen (@WCKitchen) November 1, 2023

En un recorrido en la Costera se pudieron observar algunos restaurantes con lonas pegadas por la organización con largas filas de personas esperando un plato de comida como el restaurante Terra Luna, el Jaguar, y el restaurante bar Barbarroja.

REPARTEN VÍVERES LOS LEBARÓN EN EL SALTO A DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN

En nombre de la familia LeBarón, de Bavispe municipio de Sonora, Adrián LeBarón visitó ayer Acapulco y trajo víveres a los damnificados por el huracán “Otis”.

“Yo siempre siento que se la debo a la vida, entonces le pedí a la gente en nombre de mi familia, porque yo soy el padre de los masacrados en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019, para que nos apoyaran”, dijo ayer a los medios de comunicación cuando entregó en la comunidad de El Salto, municipio de Acapulco, los víveres.

Dijo que muchos de su familia apoyaron en especie, “y nosotros pasamos por Chilpancingo y llenamos las trocas de despensitas para los damnificados”, declaró.

Insistió que la principal razón es porque México lo ha apoyado mucho “entonces yo creo que en este momento en nombre de mi familia estamos haciendo un trabajo que tal vez el Gobierno no va a ver”.

La Comunidad LeBarón presente en Guerrero. La magnitud del desastre nos dice que va pa largo pornerse de pie, pero sin duda la esperanza, la unidad y el trabajo en equipo, hará posible el milagro. Sigamos con nuestros hermanos de Guerrero en estos momentos difíciles, lo vale pic.twitter.com/3p3CGYB23t — COMUNIDAD LEBARON (@COMUNIDADLEBAR2) November 6, 2023

Explicó que también lo hace para que muchas otras personas tomen el ejemplo y vean la verdadera necesidad y se sumen a brindar apoyo a la gente que lo necesita.

Porque dijo que “de repente se dicen cosas negativas y quiero que la gente vea que si es cierto, que si está necesitando mucho la gente”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.