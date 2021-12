¿”Leer” el rostro? Crean un detector de mentiras con efectividad “sin precedentes”

Ciudad de México, 6 de diciembre (RT).- Científicos israelíes aseguran haber encontrado una manera de “leer” movimientos minúsculos en el rostro y detectar mentiras con una efectividad “sin precedentes” del 73 por ciento, comunicó la Universidad de Tel Aviv el último miércoles.

“Los detectores de mentiras existentes no son confiables (…) porque casi cualquier persona puede aprender a controlar su pulso y engañar a la máquina. En consecuencia, existe una gran necesidad de una tecnología de identificación de engaños más precisa”, aseguró el profesor Dino Levy, parte del grupo de investigadores. En declaraciones brindadas a Times of Israel, el investigador agregó que su prueba “es mucho más difícil de rastrear, ya que se basa en cambios en los músculos de los que ni siquiera somos conscientes”.

Some people reveal their lies by moving their cheeks, others by moving their eyebrows?–“there is a host of possible manifestations of deception, and we have merely uncovered two of them” https://t.co/IM8aUFpPdx electromyography study, autism-relevant, free

— Michelle Dawson (@autismcrisis) October 29, 2021