Crucero con al menos 10 casos COVID, que estuvo en México, atraca en Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (AP).— Un crucero de la línea Norwegian, con al menos 10 pasajeros y miembros de la tripulación contagiados de COVID-19 a bordo, atracó el domingo en Nueva Orleans, donde las autoridades sanitarias dijeron que estaban tratando de desembarcar a la gente sin provocar una mayor propagación de la enfermedad.

Medios de comunicación locales confirmaron que el crucero Breakaway de Norwegian había llegado a la ciudad. La embarcación zarpó de Nueva Orleans el 28 de noviembre. El Departamento de Salud de Luisiana informó el sábado por la noche en un comunicado de prensa que en la última semana, el barco se detuvo en Belice, Honduras y México.

Norwegian Cruise Line emitió un comunicado que confirmó “un puñado de casos de COVID-19 entre los pasajeros y tripulación“. La compañía señaló que todos los casos identificados eran de personas que no presentaron los síntomas de la enfermedad.

Here’s what we can share at this time. @LouisianaGov , @LADeptHealth , @CityOfNOLA and the @PortNOLA are aware and working closely with the @CDCgov to initiate existing COVID-19 agreements and protocols with the cruise line.

“Cualquier pasajero que haya dado positivo a la COVID-19 se desplazará en su vehículo personal a su residencia personal o se colocará en aislamiento en los alojamientos proporcionados por la empresa”, añade.

El Departamento de Salud estatal, que trabaja con la línea de cruceros y las autoridades estatales y locales para contener el brote, informó que por lo menos 10 personas en la embarcación dieron positivo a la COVID-19. Más de tres mil 200 personas se encontraban a bordo del crucero, de acuerdo con las autoridades

So what’s next: NCL has been adhering to appropriate quarantine and isolation protocols. Every individual aboard will be tested for #COVID prior to disembarking, and will be provided post-exposure and quarantine public health guidance by @CDCgov.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) December 5, 2021