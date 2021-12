La producción de vehículos ligeros en México cae 20.3% interanual en noviembre: Inegi

Según los datos del Instituto, tanto las ventas como la producción de los automóviles ligeros se redujeron en el último año, lo cual está directamente relacionado con la escasez de chips semiconductores, insumo básico para la industria.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– La comercialización de automóviles bajó un –13.5 por ciento en el mes de noviembre, frente al mismo mes del 2020, con un total de 82 mil 829 unidades vendidas en el mercado interno, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos fueron presentados por el Instituto a cargo de Julio Santaella a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el cual se mostró que la producción total de vehículos ligeros en México, en los primeros once meses de 2021 fue de 2 millones 767 mil 004 unidades.

Sobre la producción, el Inegi detalló que los camiones ligeros representan 76.1 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a la fabricación de automóviles.

De enero a noviembre de 2021 se comercializó un total de 917 mil 315 vehículos ligeros, cifra mayor a los 844 mil 460 obtenidos entre los primeros 11 meses del primer año de la pandemia.

En noviembre de 2021 se exportaron 240 mil 341 vehículos ligeros y para el periodo enero-noviembre del año en curso se reportó un total 2 millones 479 mil 515 unidades exportadas. En este mismo periodo se presentó una variación de 3.0 por ciento respecto a 2020.

“#RAIAVL la industria automotriz registró la producción de 248 mil 960 vehículos ligeros en noviembre 2021, cifra que implica una reducción de (-)20.3 por ciento al compararse con los 312 mil 184 vehículos ligeros producidos en noviembre 2020”, tuiteó el director del Inegi, Julio Santaella.

Ya en el adelanto del reporte, dado a conocer el pasado jueves 2 de diciembre, el Inegi recalcó que este noviembre fue uno de los más bajos en ventas, con cifras incluso más bajas a las reportadas en 2011, cuando fue de 83 mil 107 autos vendidos. En noviembre de 2010 este indicador se colocó en 75 mil 582 unidades vendidas.

Las cifras presentadas en el reporte del Instituto sobre las ventas al público en el mercado interno según los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros provienen de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.