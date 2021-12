Son 17 casos, uno de la nueva variante, en la nave que paseó México y otros países

Miami, 6 dic (EFE).– Las pruebas realizadas a pasajeros y tripulación de un crucero de la compañía Norwegian llegado este domingo a Nueva Orleans (Estados Unidos) con varias personas enfermas de COVID-19 arrojaron un total de 17 casos, uno de ellos probablemente de la variante Ómicron, según las autoridades sanitarias.

Son siete casos más de los detectados durante la travesía por el Caribe, que incluyó escalas en puertos de México, Belice y Honduras.

El Breakaway atracó el domingo en el puerto de Nueva Orleans, de donde había partido el 28 de noviembre con más de tres mil 200 personas a bordo, que fueron todas sometidas a pruebas de COVID-19 antes de desembarcar.

UPDATE: 7 additional COVID-19 cases have been identified on a @CruiseNorwegian ship that disembarked in New Orleans today. This brings the total number of #COVID19 cases identified among the passengers and crew members to 17.

Según el Departamento de Salud del estado de Luisiana, un miembro de la tripulación que dio positivo a la prueba de COVID-19 durante la travesía puede tener la variante Ómicron, que apareció por primera vez en Sudáfrica y aparentemente es más contagiosa que las demás.

Esa persona no reside en Luisiana y no se le permitió bajar del barco, de acuerdo con esa fuente.

En el mismo comunicado el Departamento de Salud de Louisina informó sin dar detalles de un caso de Ómicron, el primero, registrado en el estado.

Separately, earlier today @LADeptHealth confirmed its first case of Omicron in the state. This does not include any of the passengers or crew members on the Norwegian Breakaway.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) December 6, 2021