El peso se aprecia frente al dólar: va en 21.24; mercados reducen miedo ante Ómicron

Los mercados internacionales muestran en este primer lunes de diciembre una menor aversión al riesgo provocada por Ómicron, ya que los datos más recientes arrojados sobre la mutación de COVID-19 han mostrado que parece no ser más peligrosa que las variantes conocidas, esto podría revertir los cierres fronterizos hasta ahora impuestos en varios países europeos.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– El peso inició la sesión de este lunes con pocos cambios con respecto al cierre del viernes, mostrando una apreciación de 0.01 por ciento y cotizando alrededor de 21.27 pesos por dólar; mientras que el mercado bursátil abrió con una variación positiva ligera.

La paridad peso-dólar amaneció con el tipo de cambio tocado un mínimo de 21.2024 y un máximo de 21.3446 pesos por dólar. Fue alrededor de las 9:30 horas que la moneda local ganó mayor terreno frente a la divisa estadounidense, la cual bajó hasta 21.16 unidades; sin embargo, a media jornada, el peso subió ligero hasta los 21.24 por dólar.

“En el mercado cambiario el índice ponderado del dólar se mantiene sin cambios con respecto a la semana previa, aunque al interior se observa que las divisas más apreciadas son principalmente de economías emergentes o países productores de materias primas, como el rand sudafricano con 0.77 por ciento, la corona sueca con 0.56 por ciento, el dólar australiano con 0.54 por ciento, la corona noruega con 0.52 por ciento y el dólar canadiense con 0.38 por ciento”, explicó Banco Base.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al mismo tiempo, en los mercados financieros globales se observa un mayor apetito por riesgo, debido a que se percibe que la nueva variante del coronavirus, Ómicron, no es de mayor riesgo que variantes previas.

“De acuerdo con información de Sudáfrica, donde se detectó inicialmente, los pacientes que han estado hospitalizados en su mayoría no han requerido oxígeno y necesitan un menor grado de intervención médica en comparación con pacientes de la variante Delta. Asimismo, Anthony Fauci, médico al frente de la administración de Biden, ha dicho el fin de semana que hay señales alentadoras sobre la nueva variante de la pandemia y que se está reevaluando retirar restricciones de viaje a ocho países al sur de África”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) empezó la jornada con ganancias ligeras de 0.03 por ciento en su principal indicador, el cual arrancó con 50 mil 610 unidades.

Pese al menor temor por la variante sudafricana de COVID-19, la bolsa bajó en sus operaciones. Al interior del índice IPC, la mayoría de los componentes operan con pérdidas, con 23 valores de sus 35 valores en rojo, y sólo seis en verde.

Los peores movimiento en lo que va de esta jornada los tienen las acciones de las compañías aeroportuarias Asur y GAP, con caídas de -1.42 por ciento y -1.26 por ciento, respectivamente.

Apertura de Mercado:

S&P/BMV IPC 50,610.08 / +0.03% Dólar Spot: 21.2185 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 6, 2021

Al medio día, el mercado bursátil local tenía pérdidas de -0.16 por ciento en el S&P/BMV IPC.

WS OPERA CAUTELOSO ANTE GRAVEDAD DE ÓMICRON

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0.86 por ciento ante unas perspectivas más optimistas sobre el impacto económico de la variante Ómicron del coronavirus.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 299.01 puntos, hasta 34 mil 879.09 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.10 por ciento o 4.61 enteros, hasta 4 mil 543.04 puntos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Por contra, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor valoración, perdía un 0.95 por ciento o 143.63 unidades, hasta 14 mil 941.84 enteros.

El parqué neoyorquino comenzaba la jornada sobreponiéndose a los miedos por la variante Ómicron que dominaron la semana anterior y deshaciéndose, además, de las acciones del sector tecnológico que se han beneficiado de la pandemia.

El mercado tenía la vista puesta también en el bitcoin, que cayó con fuerza este fin de semana y se sitúa en unos 43 mil dólares, generando descensos en valores relacionados como Coinbase (-5.41 por ciento) o Square (-3.09 por ciento).

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

CRUDO MEXICANO COTIZA EN 61 DÓLARES

La mezcla mexicana de petróleo cotizó en 61. dólares por barril de crudo, según datos del portal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta cotización se refiere al corte del 3 de diciembre, es decir, el del pasado viernes.

Cabe recordar que la baja cotización en el petróleo de México se debe a los retrocesos que registró el mercado cuando se dio a conocer la nueva variante de COVID-19, bautizada como Ómicron.

Es por ello que, pese a su buen desempeño durante octubre y las primeras semanas de noviembre, la cotización del crudo mexicano cayó por debajo de los 70 dólares.

En el décimo mes de 2021, el petróleo de México registró sus mejores desempeños vistos, no sólo en el año en curso, también desde 2015.

PETRÓLEO DE TEXAS SUBE HASTA 68 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 2.90 por ciento y se situaba en 68.18 dólares el barril, impulsado por unas mejores perspectivas de demanda.

A las 9:06 hora local en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en enero sumaban 1.92 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense borraba las pérdidas acumuladas la semana pasada al comenzar la jornada con unas perspectivas más optimistas sobre el impacto de la variante Ómicron en la economía.

La analista Louise Dickson, de Rystad Energy, dijo que “los síntomas de la nueva variante de COVID-19 parecen más suaves” respecto a lo que parecía esperar el mercado, que se dejó llevar por el pánico varios días.

La OPEP y sus aliados decidieron en su reunión del viernes incrementar su producción en 400 mil barriles diarios en enero incluso pese a los recientes descensos en los petroprecios por el temor a ómicron.

Por otra parte, la petrolera estatal saudí, Aramco, incrementó este domingo el precio de venta del crudo para enero, lo que indica que tiene una visión alcista sobre la demanda energética, dicen los expertos.