Pandilla libera a otros 3 de los misioneros secuestrados en Haití; 12 siguen cautivos

El líder de la banda 400 Mawozo amenazó con matar a los rehenes a menos que se cumplieran sus demandas. De acuerdo con autoridades, la organización criminal pedía un millón de dólares por persona.

Por Peter Smith y Eevens Sanon

Puerto Príncipe, 6 de diciembre (AP) — Un grupo religioso basado en Ohio anunció el lunes que una violenta pandilla en Haití ha liberado a tres rehenes más mientras que otros 12 siguen cautivos.

El grupo Christian Aid Ministries emitió un comunicado informando que los rehenes fueron liberados en Haití. “Están a salvo y parecen estar en buen estado de ánimo”, indicó la agrupación, sin dar más detalles.

El 21 de noviembre, la organización religiosa anunció que la banda 400 Mawozo había liberado a los dos primeros rehenes de un grupo de 17 secuestrados a mediados de octubre. Hay 12 adultos y cinco niños en el grupo de 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense, incluido un niño de ocho meses.

El líder de la banda 400 Mawozo amenazó con matar a los rehenes a menos que se cumplieran sus demandas. Las autoridades han dicho que la organización criminal pedía un millón de dólares por persona, aunque no quedó claro de inmediato si incluía a los menores.

“Estamos agradecidos con Dios por la liberación de tres rehenes más anoche”, dijo el comunicado de Christian Aid Ministries. “Al igual que con la liberación anterior, no podemos proporcionar los nombres de las personas liberadas, las circunstancias de la liberación o cualquier otro detalle”.

El grupo reiteró su solicitud para que la gente que los apoya dediquen del lunes al miércoles como días de oración y ayuno “para interceder por los que aún están retenidos y por los que han sido liberados”.