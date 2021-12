EU: Nueva York impone la vacunación obligatoria para los empleados del sector privado

Por Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 6 dic (EFE).- Nueva York, la capital financiera de EU, impondrá la vacuna anticovid a los trabajadores del sector privado a finales de diciembre, la primera medida de este tipo que se toma en el país, donde ya se han detectado los primeros casos de la variante Ómicron del coronavirus.

Así lo anunció este lunes el Alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una rueda de prensa en la que precisó que la vacuna será obligatoria para los empleados de los negocios privados a partir del 27 de diciembre y que afectará a unos 184 mil negocios.

NYC is a global leader when it comes to #COVID19 recovery. We've proven that with vaccine mandates and incentives, we can beat this virus.

Now we're taking another step towards the future — a private sector employee vaccine mandate. Together we can save lives and move forward. https://t.co/SjxNUla4oJ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021